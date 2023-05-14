Про Маріуполь, мовне питання та спадок нації: топ-5 документальних фільмів від Олександра Педана

Якщо улюблені серіали вже переглянуті, а в кінотеатрі не показують нічого цікавого, ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан розповів про добірку фільмів, які його вразили, та радить переглянути їх кожному! Тож, тримай топ-5 українських документальних фільмів.

Топ-5 українських документальних фільмів

Історія, культура і традиції — найцінніше, що є в кожного народу. Дізнатися більше, як жили наші предки та що відбувалося в ключові моменти нашої історії, можна з книжок чи документальних фільмів.

Документальні фільми створені, щоб увічнити факти про те, що справді має значення! Зберігай топ-5 пізнавальних документалок про Україну від ведучого Олександра Педана.

Соловей співає. Доки голос має

Український документальний фільм, який досліджує мовне питання. Олександр Педан вважає його обов’язковим до перегляду. У стрічці розповідають про причини, чому й досі наші українці мають конфронтації щодо української мови.

Також у фільмі досліджують історію української мови та спростовують міфи.

Стріха

Це цікавий серійний документальний проект від Ukraїner та Craft Story про народну архітектуру на сході, заході, півдні, півночі та центрі України, — розповідає Олександр.

У серіях документалки розповідають і показують унікальні хати людей, їх традиції та техніки будівництва, які збереглися.

Зима у вогні

Неймовірно складний та емоційний документальний фільм про Майдан та Революцію гідності. Події у фільмі відбуваються у вигляді інтерв’ю з протестувальниками, які перебували на Майдані.

Побачити це їхніми очима ти можеш у документальному фільмі.

Спадок нації

Олександр Педан наголошує, що цей фільм дуже цінний, адже це перший документальний фільм про вишиванки. Стрічка майстерно показує унікальні орнаменти та техніки вишивання, розповідає історії людей, в життя яких вишита сорочка принесла великі зміни. Радимо до перегляду!

Маріуполь. Хроніки пекла

Зізнаюся, важкий, але дуже потужний фільм! – ділиться Педан.

Цей фільм про історії людей, яким вдалося вижити та вирватися з російської окупації. Вони поділилися спогадами про початок війни та їхнє життя у блокаді.

Подивитися освітній тревел-проект УніверCheck з Олександром та Валерією Педан можна щосуботи о 7:00 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали про топ-10 фільмів про війну.

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