Про Мариуполь, языковой вопрос и наследие нации: топ-5 документальных фильмов от Александра Педана

Если любимые сериалы уже просмотрены, а в кинотеатре не показывают ничего интересного, ведущий Нового канала и общественный деятель Александр Педан поделился подборкой фильмов, которые его поразили, и советует пересмотреть их каждому! Итак, держи топ-5 украинских документальных фильмов.

Топ-5 украинских документальных фильмов

История, культура и традиции — самое ценное, что есть у каждого народа. Узнать больше, как жили наши предки и что происходило в ключевые моменты нашей истории, можно из книг или документальных фильмов.

Документальные фильмы созданы, чтобы увековечить факты, которые действительно имеют значение! Сохраняй топ-5 познавательных документалок об Украине от ведущего Александра Педана.

Соловей співає. Доки голос має

Украинский документальный фильм, которые исследует языковой вопрос. Александр Педан считает его обязательным к просмотру. В ленте рассказывают о причинах, почему до сих пор украинцы имеют конфронтации относительно украинского языка.

Также в фильме исследуют историю украинского языка и опровергают мифы.

Стріха

Это интересный серийный документальный проект от Ukraіner и Craft Story о народной архитектуре на востоке, западе, юге, севере и центре Украины, — рассказывает Александр.

В сериях документалки рассказывают и показывают уникальные дома людей, которые сохранились, их традиции и техники строительства.

Зима у вогні

Невероятно сложный и эмоциональный документальный фильм о Майдане и Революции достоинства. События в фильме происходят в виде интервью с протестующими, которые находились на Майдане.

Увидеть это их глазами ты можешь в документальном фильме.

Спадок нації

Александр Педан отмечает, что этот фильм очень ценен, ведь это первый документальный фильм о вышиванках. Лента искусно показывает уникальные орнаменты и техники вышивания, рассказывает истории людей, в жизнь которых вышитая рубашка принесла большие изменения. Советуем к просмотру!

Маріуполь. Хроніки пекла

Признаюсь, тяжелый, но очень мощный фильм! – делится Педан.

Этот фильм об историях людей, которым удалось выжить и вырваться из российской оккупации. Они поделились воспоминаниями о начале войны и их жизни в блокаде.

Посмотреть образовательный тревел-проект УниверCheck с Александром и Валерией Педан можно по субботам в 7:00 на Новом канале!

Раньше мы рассказывали про топ-10 фильмов о войне.

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