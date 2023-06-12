Не знаю, кем хочу быть! Куда поступать после 11 класса и какие предметы для этого нужны

В жизни многих людей в определенный период наступает этап, когда они сталкиваются с нелегким выбором — что делать после окончания школы. Это важный шаг, который в определенной степени влияет на будущую взрослую жизнь, поэтому к нему нужно отнестись ответственно.
И при выборе будущей специальности стоит руководствоваться не только собственным желанием и способностями, но и учитывать, какие профессии будут пользоваться спросом ближайшие годы.
О том, куда поступать после 11 класса в 2023 году, рассказываем вместе с Фактами ICTV.
Несмотря на то, что сейчас распространено мнение, что юристов в Украине и так много, вакансий в этой сфере на сайтах по поиску работы меньше не становится.
Юридическое образование открывает широкие перспективы для тех, кто мечтает работать адвокатом, в прокуратуре или суде, нотариусом, следователем, а также преподавать и предоставлять юридические услуги.
Юридическое образование открывает широкие перспективы для тех, кто мечтает работать адвокатом, в прокуратуре или суде, нотариусом, следователем, а также преподавать и предоставлять юридические услуги.
Во многих украинских высших учебных заведениях обучают будущих юристов. Но стоит отметить, что для получения работы в этой сфере высшее образование является обязательным требованием.
Стартовая заработная плата для новичков в юриспруденции может составлять около 12 тыс. грн.
Специальность, которая всегда будет актуальной и востребованной. Хорошие медики могут рассчитывать на успешное карьерное будущее. Хотя обучение в медицинском ВУЗе требует значительных усилий и времени, и ответственность, которую они берут на себя — несравнима.
Среди наиболее популярных медицинских профессий — семейный врач, хирург, провизор, медсестра, фармацевт, стоматолог, косметолог.
Среди наиболее популярных медицинских профессий — семейный врач, хирург, провизор, медсестра, фармацевт, стоматолог, косметолог.
Фото: Unsplash
Кстати, если раньше для поступления на медицинскую специальность нужно было набрать определенное количество баллов, то сейчас эти требования упростили. Теперь ЗВО в правилах самостоятельно определяет конкурсный балл, с которым поступающий будет допущен к участию в конкурсе.
Одно из самых популярных направлений для поступления среди абитуриентов. ИТ — это довольно высокооплачиваемая сфера. После окончания университета студенты могут работать программистом, web-программистом, фронтенд-разработчиком, java-разработчиком, специалистом по информационной безопасности, системным администратором, тестировщиком программного обеспечения и тому подобное.
Эта профессия за последние годы стала очень популярной за счет широкой сферы направлений, где можно использовать свои навыки.
Работа веб-дизайнера заключается в разработке макетов архитектуры и внешнего вида веб-сайтов, интерфейсов мобильных приложений, компьютерных игр, а также в приспособлении дизайна для его реализации.
Несмотря на то, что высшее образование в этой сфере является преимуществом, можно также пройти специализированные курсы.
Твой успех в этой сфере во многом зависит от качества портфолио и умения владеть широким спектром навыков.
Твой успех в этой сфере во многом зависит от качества портфолио и умения владеть широким спектром навыков.
Абитуриентам, которые хотят поступить на архитектора, потребуются сдать творческий конкурс. Об условиях конкурса следует дополнительно узнать в том ВУЗе, куда ты планируешь поступать.
Это всегда актуальная профессия. Квалифицированных специалистов в этой сфере всегда охотно приглашают работать на престижные должности.
Это всегда актуальная профессия. Квалифицированных специалистов в этой сфере всегда охотно приглашают работать на престижные должности.
В связи со значительными разрушениями и повреждениями тысяч украинских домов от российских войск, строители еще много лет будут востребованной профессией.
Для поступления на эту специальность некоторые ЗВО могут требовать балл за прохождение подготовительных курсов.
Эти специализации не теряют своей популярности уже много лет. Ты можешь стать экономическим аналитиком, бухгалтером, специалистом в сфере внешнеэкономической деятельности, финансистом, менеджером и тому подобное.
Для поступления в 2023 году абитуриентам нужно сдать два обязательных предмета: украинский язык, математика, а также один на выбор поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, химия или физика.
Также для поступления можно использовать прошлогодние сертификаты ВНО. Подробнее о том, какие именно сертификаты ЗНО нужны для поступления на выбранную специальность — смотри на сайте университета, в который планируешь подавать документы.
Ранее мы рассказывали о правилах вступительной кампании 2023.
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