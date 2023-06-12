Не знаю, кем хочу быть! Куда поступать после 11 класса и какие предметы для этого нужны

Диана Просяник, редактор сайта 12 июня 2023, 15:00
професії після 11 класу
Фото: Unsplash

Больше новостей
Які книги допоможуть у спілкуванні з людьми
Анти-Карнеги и язык тела: какие книги помогут в общении с людьми — список психолога
Як відіпрати траву - три поради, які не залишать і сліду
Как отстирать траву от одежды и обуви — действенные методы, которые сохранят твои вещи после пикника
Волосся
Без паники: что делать, когда сильно выпадают волосы
Чим замінити розпушувач тіста для випікання: лайфхаки
Чтобы не бежать в магазин лишний раз: чем заменить разрыхлитель теста для выпечки
Смотреть больше

Материалы по теме

контрнаступ ЗСУ
Контрнаступление началось? Список освобожденных ВСУ территорий
Жіночі купе
УЗ запустила женские купе! Как купить билет и сколько стоит
Особи з інвалідністю
Пенсия по инвалидности в Украине 2023: как получить и какие для этого нужны документы
рецепт на безоплатні ліки
Терапевт не всесильный: какие врачи могут выписать е-рецепт по программе Доступные лекарства

Видео
0:01:22
Херсон сейчас

Когда-то здесь был город. Как выглядит затопленный Херсон сейчас — видео с дрона
Карта бойових дій в Україні 12.06.2023 онлайн
Украинский флаг уже над Благодатным, Макаровкой, Сторожевым, дальше — больше! Карта боевых действий в Украине 12 июня в режиме онлайн
0:02:52
Волонтерка із Польщі
Помощь на миллион долларов! Как польская волонтер поддерживает украинских военных
0:05:07
Єдина жителька села Дементіївка
Проснулась в Белгороде, но сбежала домой! История единственной жительницы села Дементиевка
0:04:52
село Протопопівка на
Разбитая школа, техника и заминированная земля! Как выживает село Протопоповка в Харьковской области
0:04:51
Історія бійця Ліона, що втратив ногу та мріє стати атлетом
Имеет безудержное желание стать атлетом и идет к своей цели! История бойца, потерявшего ногу и мечтающего о спортивном протезе
0:02:28
Вода у Херсоні відходить
Вода отступает, но эвакуация приостановлена! Последние новости из Херсона
0:03:45
Чи варто боятися стоматологів? Усе, що тобі слід знати
Мужчинам страшнее, чем женщинам? Почему не стоит бояться похода к стоматологу
0:03:24
Українські військові врятували та відновили ікони в Бахмуті
Рискнули жизнью ради икон в Бахмуте. Как украинские военные спасли и отреставрировали реликвии
Карта бойових дій 11.06.2023
Оккупантов используют в “мясных штурмах”. Карта боевых действий в Украине 11 июня в режиме онлайн
Больше видео
Які книги допоможуть у спілкуванні з людьми
Читать дальше
Анти-Карнеги и язык тела: какие книги помогут в общении с людьми — список психолога
контрнаступ ЗСУ
Читать дальше
Контрнаступление началось? Список освобожденных ВСУ территорий

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь