Не знаю, кем хочу быть! Куда поступать после 11 класса и какие предметы для этого нужны

В жизни многих людей в определенный период наступает этап, когда они сталкиваются с нелегким выбором — что делать после окончания школы. Это важный шаг, который в определенной степени влияет на будущую взрослую жизнь, поэтому к нему нужно отнестись ответственно.

И при выборе будущей специальности стоит руководствоваться не только собственным желанием и способностями, но и учитывать, какие профессии будут пользоваться спросом ближайшие годы.

О том, куда поступать после 11 класса в 2023 году, рассказываем вместе с Фактами ICTV.

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Актуальные профессии после 11 класса

Юриспруденция

Несмотря на то, что сейчас распространено мнение, что юристов в Украине и так много, вакансий в этой сфере на сайтах по поиску работы меньше не становится.

Юридическое образование открывает широкие перспективы для тех, кто мечтает работать адвокатом, в прокуратуре или суде, нотариусом, следователем, а также преподавать и предоставлять юридические услуги.

Во многих украинских высших учебных заведениях обучают будущих юристов. Но стоит отметить, что для получения работы в этой сфере высшее образование является обязательным требованием.

Стартовая заработная плата для новичков в юриспруденции может составлять около 12 тыс. грн.

Медицина

Специальность, которая всегда будет актуальной и востребованной. Хорошие медики могут рассчитывать на успешное карьерное будущее. Хотя обучение в медицинском ВУЗе требует значительных усилий и времени, и ответственность, которую они берут на себя — несравнима.

Среди наиболее популярных медицинских профессий — семейный врач, хирург, провизор, медсестра, фармацевт, стоматолог, косметолог.

Кстати, если раньше для поступления на медицинскую специальность нужно было набрать определенное количество баллов, то сейчас эти требования упростили. Теперь ЗВО в правилах самостоятельно определяет конкурсный балл, с которым поступающий будет допущен к участию в конкурсе.

IT-индустрия

Одно из самых популярных направлений для поступления среди абитуриентов. ИТ — это довольно высокооплачиваемая сфера. После окончания университета студенты могут работать программистом, web-программистом, фронтенд-разработчиком, java-разработчиком, специалистом по информационной безопасности, системным администратором, тестировщиком программного обеспечения и тому подобное.

Графический дизайн

Эта профессия за последние годы стала очень популярной за счет широкой сферы направлений, где можно использовать свои навыки.

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Работа веб-дизайнера заключается в разработке макетов архитектуры и внешнего вида веб-сайтов, интерфейсов мобильных приложений, компьютерных игр, а также в приспособлении дизайна для его реализации.

Несмотря на то, что высшее образование в этой сфере является преимуществом, можно также пройти специализированные курсы.

Твой успех в этой сфере во многом зависит от качества портфолио и умения владеть широким спектром навыков.

Архитектура

Абитуриентам, которые хотят поступить на архитектора, потребуются сдать творческий конкурс. Об условиях конкурса следует дополнительно узнать в том ВУЗе, куда ты планируешь поступать.

Журналистика

Это всегда актуальная профессия. Квалифицированных специалистов в этой сфере всегда охотно приглашают работать на престижные должности.

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Строительство и инженерия

В связи со значительными разрушениями и повреждениями тысяч украинских домов от российских войск, строители еще много лет будут востребованной профессией.

Для поступления на эту специальность некоторые ЗВО могут требовать балл за прохождение подготовительных курсов.

Экономика и менеджмент

Эти специализации не теряют своей популярности уже много лет. Ты можешь стать экономическим аналитиком, бухгалтером, специалистом в сфере внешнеэкономической деятельности, финансистом, менеджером и тому подобное.

Какие предметы нужно сдать для поступления в вузы в 2023 году

Для поступления в 2023 году абитуриентам нужно сдать два обязательных предмета: украинский язык, математика, а также один на выбор поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, химия или физика.

Также для поступления можно использовать прошлогодние сертификаты ВНО. Подробнее о том, какие именно сертификаты ЗНО нужны для поступления на выбранную специальность — смотри на сайте университета, в который планируешь подавать документы.

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