Не знаю, ким хочу бути! Куди вступати після закінчення 11 класу та які предмети для цього потрібні

У житті багатьох людей в певний період настає етап, коли вони стикаються з нелегким вибором — що робити після закінчення школи. Це важливий крок, який певною мірою впливає на майбутнє доросле життя, тож до цього потрібно поставитись відповідально.

Та під час вибору майбутньої спеціальності варто керуватися не лише власним бажанням та здібностями, а й враховувати, які професії матимуть попит найближчим часом.

Про те, куди вступати після 11 класу у 2023 році, розповідаємо разом із Фактами ICTV.

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Юриспруденція

Попри те, що нині поширена думка, що юристів в Україні й так багато, вакансій в цій сфері не меншає на сайтах з пошуку роботи.

Юридична освіта відкриває широкі перспективи для тих, хто мріє працювати адвокатом, в прокуратурі чи суді, нотаріусом, слідчим, а також викладати та надавати юридичні послуги.

У багатьох українських ВНЗ навчають майбутніх юристів. Та варто зазначити, що для отримання роботи у цій сфері вища освіта є обов’язковою вимогою.

Стартова заробітна плата для новачків у юриспруденції може становити близько 12 тис. грн.

Медицина

Спеціальність, яка завжди буде актуальною та потрібною. Хороші медики можуть розраховувати на успішне кар’єрне майбутнє. Хоча навчання в медичному ВНЗ вимагає значних зусиль і часу, та відповідальність, яку вони беруть на себе — незрівнянна.

Серед найбільш популярних медичних професій — сімейний лікар, хірург, провізор, медсестра, фармацевт, стоматолог, косметолог.

До речі, якщо раніше для вступу на медичну спеціальність потрібно було набрати певну кількість балів, то нині ці вимоги спростили. Тепер ЗВО у правилах самостійно визначає конкурсний бал, з яким вступника буде допущено до участі у конкурсі.

IT- індустрія

Один із найпопулярніших напрямків для вступу серед абітурієнтів. ІТ — це доволі високооплачувана сфера. Після закінчення університету студенти можуть працювати програмістами, web-програмістами, фронтенд-розробниками, java-розробниками, фахівцями з інформаційної безпеки, системними адміністраторами, тестувальниками програмного забезпечення тощо.

Графічний дизайн

Ця професія за останні роки стала дуже популярною внаслідок широкої сфери напрямків, де можна використовувати свої навички.

Робота веб-дизайнера полягає в розробці макетів архітектури та зовнішнього вигляду веб-сайтів, інтерфейсів мобільних додатків, комп’ютерних ігор, а також у пристосуванні дизайну для його реалізації.

Попри те, що вища освіта у цій сфері є перевагою, можна також пройти спеціалізовані курси. Твій успіх значною мірою залежить від якості портфоліо та вміння володіти широким спектром навичок.

Архітектура

Абітурієнтам, що хочуть вступити на архітектора у 2023 році потрібно буде пройти творчий конкурс. Про умови конкурсу слід додатково дізнатися в тому ЗВО, куди ти плануєш вступати.

Журналістика

Це завжди актуальна професія. Кваліфікованих спеціалістів у цій сфері завжди охоче запрошують працювати на престижні посади.

Будівництво та інженерія

У зв’язку зі значними руйнуваннями та пошкодженнями тисяч українських будинків від російських військ, будівельники ще багато років будуть затребуваною професією.

Для вступу деякі ЗВО можуть вимагати бал за проходження підготовчих курсів.

Економіка та менеджмент

Ці спеціалізації не втрачають своєї популярності вже багато років. Ти можеш стати економічним аналітиком, бухгалтером, спеціалістом у сфері зовнішньоекономічної діяльності, фінансистом, менеджером тощо.

Які предмети потрібно скласти для вступу у ВНЗ у 2023 році

Для вступу у 2023 році абітурієнтам потрібно скласти два обов’язкових предмети: українська мова, математика, а також один на вибір вступника: історія України, іноземна мова, біологія, хімія або фізика.

Також для вступу можна використовувати торішні сертифікати ЗНО. Детальніше про те, які саме сертифікати ЗНО потрібні для вступу на обрану спеціальність — дивись на сайті університету, до якого плануєш подавати документи.

Раніше ми розповідали про правила вступної кампанії 2023.

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