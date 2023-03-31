Подача заявки онлайн, творчі конкурси та пільгові категорії — правила вступної кампанії 2023

Уже за кілька місяців почнеться такий важливий і бентежний момент у житті кожного абітурієнта(-ки) — вступна кампанія 2023.

Міністерство освіти та науки України оновило правила прийому документів для вступу у вищі навчальні заклади.

Читай, як відбуватиметься процес подачі заявок у виші, кому доведеться пройти творчий конкурс чи написати мотиваційний лист, а хто матиме право на пільги у зв’язку з повномасштабною війною в Україні.

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Подати документи для вступу можна буде онлайн через особистий електронний кабінет вступника. Туди можна внести необхідні дані як на вступні випробування у закладі освіти, так і на участь у конкурсному відборі.

Абітурієнти, які претендують на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, повинні будуть скласти творчий конкурс для вступу на певні спеціальності або ж пройти співбесіду з одного чи двох предметів.

Ті, хто хоче навчатись на умовах контракту, мають написати мотиваційні листи.

Вступники, які подаються на бакалаврат мистецьких та спортивних спеціальностей, будуть змушені пройти творчий конкурс.

Решта майбутніх бакалаврів, а також магістри медичних, фармацевтичних та ветеринарних спеціальностей повинні надати результати НМТ.

Крім того, варто пам’ятати, що до магістратури зараховуватимуть за результатами:

єдиного вступного іспиту (ЄВІ);

єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ);

фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

Пільгові категорії для вступу у ВНЗ 2023

Пільгові категорії для вступу у ЗВО у 2023 році залишаться такими самими, що й минулого року, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання, — кажуть у МОН.

Що ж до пільг для жителів з територій, де ведуться активні бойові дії, то інформацію про це оприлюднять у травні. Усе залежатиме від розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

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