Подача заявки онлайн, творческие конкурсы и льготные категории — правила вступительной кампании 2023

Уже через несколько месяцев начнется такой важный и волнительный момент в жизни каждого абитуриента — вступительная кампания 2023 года.

Министерство образования и науки Украины обновило правила приема документов для поступления в высшие учебные заведения.

Читай, как пройдет процесс подачи заявок в ВУЗы, кому придется пройти творческий конкурс или написать мотивационное письмо, а кто будет иметь право на льготы в связи с полномасштабной войной в Украине.

Сейчас также смотрят

Вступительная кампания 2023 — как подать заявку на поступление в ВУЗ

Подать документы для поступления можно онлайн через личный электронный кабинет поступающего. Туда можно внести необходимые данные как на вступительные испытания в учебном заведении, так и на участие в конкурсном отборе.

Абитуриенты, претендующие на получение профессионального предвысшего образования за средства государственного или местного бюджета, должны будут пройти творческий конкурс для поступления на определенные специальности или собеседование по одному или двум предметам.

Те, кто хочет учиться на условиях контракта, должны написать мотивационные письма.

Поступающие, которые подаются на бакалавриат художественных и спортивных специальностей, будут вынуждены пройти творческий конкурс.

Остальные будущие бакалавры, а также магистры медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей должны предоставить результаты НМТ.

Кроме того, следует помнить, что в магистратуру будут зачислять по результатам:

единого вступительного экзамена (ЕВЭ);

единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ);

профессионального экзамена в учебном заведении для поступления на другие специальности.

Льготные категории для поступления в ВУЗы 2023

Льготные категории для вступления в ЗВО в 2023 году останутся такими же, как и в прошлом году, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

Поступающие, зарегистрированные и находящиеся на ВОТ, смогут пройти процедуры вступительной кампании дистанционно и заключить договор об обучении в течение трех месяцев после начала обучения, — говорят в МОН.

Что касается льгот для жителей с территорий, где ведутся активные боевые действия, информацию об этом опубликуют в мае. Все зависит от развития военно-политической ситуации в Украине.

Учащиеся, получившие иностранный аттестат, имеют право поступать в украинские ВУЗы. Читай, как после окончания школы за границей поступать в украинский ВУЗ.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!