Студентське життя у новому місті: як батькам підготувати дитину до нового етапу та не хвилюватись

Для абітурієнтів літо — це надзвичайно важлива пора, коли вони мають вирішити свій подальший шлях на найближчі роки. І чимало з них прагнуть переїхати до нового міста та жити самостійно. Але на практиці з’ясовується, що далеко не всі діти у віці приблизно 17 років готові покинути батьківське гніздо.

У цьому розборі ти дізнаєшся:

Які навички має опанувати дитина за кілька років до переїзду;

Як навчити підлітка поводитися з фінансами;

Як підготуватися батькам до переїзду дитини;

Як психологічно підготувати вступника до самостійного життя.

Які навички має опанувати дитина за кілька років до переїзду

Психологиня Катерина Гольцберг розповіла для видання LIGA.Life, що у підлітка має бути вихована самостійність і відповідальність, щоб у дорослому житті в нього не було проблем.

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Планування розпорядку дня

Зокрема, психологиня наголошує, що таку навичку як планування розпорядку дня важливо засвоїти ще під час навчання у школі. У майбутньому це допоможе дитині, приміром, приходити вчасно на заплановані зустрічі.

Якщо підліток вже у випускних класах потребує нагадувань про заняття з репетитором чи позашкільні гуртки — необхідно звернути на це увагу і допомогти дитині опанувати цю навичку. Наприклад, планер, блокнот або ж онлайн-календар допоможуть у цьому.

Самообслуговування

Тут йдеться про те, що підліток мусить знати, як готувати елементарні страви, або ж як увімкнути пральну машину, і при цьому не зіпсувати речі.

Також зауважимо, що нині багато дітей соромляться спілкуватися з іншими. Через це, у випадку переїзду за кордон, вони можуть стикнутися із проблемою, для вирішення якої необхідно буде, наприклад, звернутися особисто у держоргани.

І щоб у підлітка не виникало з цим проблем — батьки можуть час від часу просити дитину вирішити те чи інше питання самостійно.

Робота в команді

На думку психологині, доньку чи сина варто іноді залучати до різних активностей з іншими людьми, щоб вона навчилася працювати у команді.

Вміння казати “Ні”

Батькам варто закласти в доньці чи синові морально-етичні норми та правила. Приміром, якщо у сім’ї не заведено курити чи вживати алкогольні напої — підліток має вміти відмовити, коли потрапить до нової компанії.

Також важливо вивчити правила країни, якщо дитина їде навчатися за кордон, оскільки усі пам’ятають правило: незнання законів не звільняє від відповідальності.

Нести відповідальність не лише за себе

Гольцберг пояснює: якщо син чи донька вміють нести відповідальність за когось іншого, тоді, найімовірніше, вони зможуть подбати й про себе.

Наприклад, це може бути домашня тварина. Якщо дитині давати завдання, наприклад, вигуляти чи погодувати улюбленця — це може допомогти їй навчитися відповідальності.

Навчання тайм-менеджменту

Керівниця департаменту роботи з випускниками Української академії лідерства Оксана Лашенкова вважає, що батькам не варто забувати, що вони є прикладом для дитини. І якщо ти хочеш навчити чомусь доньку чи сина — почни робити це сам/-а.

Практика тайм-менеджменту здатна гарно розвивати попереднє планування сім’єю і закладений час на це планування.

Для цього Лашенкова радить раз на тиждень збиратися усією родиною і разом обговорювати спільні та особисті плани. І важливо, щоб усі члени родини поважали та намагалися дотримуватися запланованих задач.

Щоб краще розвити цю навичку в підлітка, батьки можуть вести щоденник, у який записуватимуть власні плани, ділитися ними з дитиною та не забувати запитувати про її завдання на тиждень. За словами експертки, це допоможе виховати культуру планування.

— Також у родині важливо проговорювати й невдалі завдання. Якщо батьки пояснюють дитині, що в них щось не вдалося через неправильно запланований графік — вона зрозуміє, що це нормально, коли щось йде не за графіком, і в цьому немає нічого страшного.

Як навчити підлітка поводитися з фінансами

Засновник проекту Сімейний Бюджет – Все про Домашні Фінанси Любомир Остапів наголошує, що підліток перед переїздом в інше місто має навчитися фінансової грамотності. Йдеться про вміння заробляти гроші, відкладати їх, витрачати та віддавати.

Любомир Остапів пояснює, що вміння заробляти — це інвестиція в освіту підлітка та перші підробітки.

Батьки можуть стимулювати підлітка до нескладної роботи, наприклад, вигулу собак за гроші, роздачі листівок тощо. Такий досвід стане їм надзвичайно корисним і допоможе отримати розуміння як заробляти гроші.

Навичка витрачання коштів допоможе підлітку зрозуміти, що гроші — не безмежний ресурс, а отже необхідно ними правильно розпоряджатися. Якщо дитина має кишенькові або зароблені кошти — вона зможе отримати важливий досвід як ними розпоряджатися.

Завдання батьків у цьому випадку полягає у тому, щоб донести дитині, що не можна у перший день витрачати усі гроші й потрібно вміти розпланувати витрати, аби їх вистачило на весь тиждень чи місяць.

Остапів розповідає, якщо вже так трапилося, що дитина витратила усі кошти набагато раніше, одноразово батьки можуть дати їй ще грошей. Але не варто так робити постійно, оскільки навчального ефекту не буде.

Також батькам, своєю чергою, варто дотримуватися балансу між контролем та навчанням. Експерт зауважує, що краще, аби підліток отримав дискомфорт від своїх неправильних рішень бувши юним і з малими сумами, аніж це відбуватиметься у дорослому віці та з більшою сумою грошей.

Вміння відкладати гроші часто пов’язане із певними поставленими цілями дитини. Наприклад, хоче вона новий комп’ютер, телефон або придбати квитки на концерт улюбленого виконавця — ці гроші можна поступово відкладати з кишенькових або заробити їх самостійно.

Говорячи про навичку віддавати кошти — це про вміння допомагати ближньому. Вона є важливою частиною навчання поводження з грошима. Це можна виховати за допомогою благодійності, приміром, донати на армію, лікування іншим дітям тощо.

Як підготуватися батькам до переїзду дитини

Засновниця і ведуча проекту Французька академія батьківства, психоаналітикиня Ольга Школенко розповіла для видання Elle, що батьки протягом довгого часу можуть готуватися до переїзду дитини та початку її самостійного життя.

І навіть якщо батьки самі ініціювали переїзд дитини в інше місто чи країну для здобуття освіти — страх все одно не полишає їх. Як пояснює психоаналітикиня, допоки цей переїзд не набуває фізичної форми — ця думка здається нереальною та далекою.

Та аби батькам легше дався від’їзд підлітка в інше місто, Школенко радить зайнятися організацією переїзду. Це й організація транспорту для перевезення речей, обговорення потрібної для проживання суми коштів і допомога в облаштуванні нового житла дитини.

Психоаналітикиня зауважує: якщо не виходить спокійно пережити початок самостійного життя дитини, дай собі чесну відповідь на запитання Що тебе турбує? І, ймовірно, говорячи про безпеку, відповідальність та довіру ти можеш хвилюватися саме за сексуальне життя підлітка.

Та насправді, діти, що вступають до університету зазвичай або вже повнолітні, або близькі до цього віку. І це не лише особи, що мають дорослі тіла та дорослі сексуальні потреби. В основному це ті, хто вже має сексуальний досвід, прагне його отримати або ж безперервно про це думає. Та попри це, батьки й досі категорично відкидають такі думки, оскільки він/вона ще надто маленький(-а).

Тому не варто перейматися — все це неминуче станеться, незалежно від твоїх бажань. До того ж згадай себе та своїх друзів у той період життя.

Як психологічно підготувати вступника до самостійного життя

Не варто забувати, що теперішнє покоління — це абітурієнти, що можуть знайти абсолютно будь-яку інформацію в інтернеті. Діти 21 століття рідко ставлять запитання батькам, позаяк знають, що усе можна знайти та купити в інтернеті, і для цього не потрібна участь старших.

Намагайся пояснити своїй дитині, що перехід до нового етапу життя — це чудово, і ти підтримуєш її незалежність.

Та не забувай також наголошувати на необхідності нести відповідальність за свої вчинки, ілюструючи це на конкретних прикладах з життя. Розкажи, приміром, про важливість вміти самостійно заробляти, оскільки в іншому випадку прийдеться займатися небажаною справою.

Перед переїздом можна виділити час і пофантазувати про те, яким буде нове життя, що допоможе проговорити можливі ситуації, з якими дитина може стикнутися. Якщо хочеш поділитись власним досвідом — варто робити це не з позиції “я все знаю, бо сам це пройшов”, а скоріше “не впевнений (-а), як буде у тебе, але ось як це було у мене…”.

Ймовірно, багато дітей вже мають досвід самостійного життя, зокрема в таборах, на екскурсіях, групових поїздках тощо. Можна обговорити, що було найважчим, і подумати, як уникнути подібного в майбутньому.

Пам’ятай, що від’їзд дитини не є трагедією. Перші шість місяців вона, найімовірніше, буде навідуватися додому майже кожні вихідні, а на канікулах навіть може почати набридати.

Сприймай від’їзд дитини як шанс згадати свою молодість, кохання та як ви з чоловіком чи дружиною проводили вечори, цілком присвячені одне одному.

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