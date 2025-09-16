Что подарить на День воспитателя: идеи полезных презентов наставникам твоего малыша

Воспитатель для детей — это хороший друг, требовательный наставник, вторая мама. Это человек, который учит малышей познавать мир, делать первые сознательные шаги. Очень важно чтобы на жизненном пути ребенка встречались хорошие наставники. Наряду с родительским воспитанием — воспитание в дошкольных учреждениях играет очень большую роль.

28 сентября в Украине свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольных учреждений.

Вікна составили список полезных подарков воспитателю к его профессиональному празднику, которые точно облегчат работу педагога — в нашем материале.

Что подарить на день воспитателя

Когда группа в садике только образовалась, а родители еще не знакомы между собой и не знают предпочтений педагога, универсальный презент — цветы и конфеты. По мере общения проявлять оригинальность станет легче.

Цветы, вкусные вещи и сладости

Настоящая женщина всегда будет рада букету душистых цветов или вкусному десерту:

Коробка вкусных оригинальных конфет. Разрисованные пряники. Фруктовая корзина или образец современной фуд-флористики: съедобный букет из овощей, фруктов, конфет или деликатесов. Именная коробочка с печеньем и предсказаниями. Подарочный набор разных видов меда. Фигурки из бельгийского шоколада. Подарочный набор чая, кофе или специи. Тематический торт от профессионального кондитера. Коробочка с цветами и пирожными макарун.

Что подарить на день воспитателя детского сада

Подарок может быть практичным и недорогим.

Элегантный зонтик.

Магнитная доска с мелом.

Оригинальный ночник, бра с мягким светом или удобная настольная лампа.

Если у воспитателя хобби цветоводство, подари красивое растение в его коллекцию в комплекте с оригинальным кашпо. Цветок может дополнить домашнюю атмосферу в комнате вашей группы.

Акваферма с растениями и рыбками.

Эко куб.

Набор стильных бокалов или чашек кофе.

Ваза для цветов или конфет.

Комплект сервировочных салфеток из бамбука.

Арома-лампы и набор эфирных масел.

Игрушка-антистресс.

Набор столовых приборов.

Оригинальная именная чашка.

Набор симпатичных баночек для специй.

Силиконовые формы для выпечки.

Прозрачный или фарфоровый заварочный чайник, кофейный или чайный сервиз.

Набор качественных полотенец или салфеток.

Большое банное полотенце в красивой упаковке.

Персонализированный блокнот/планер с иллюстрациями или надписями от детей.

Коллективная картина — дети рисуют каждый фрагмент, а родители оформляют в рамку.

Именно термочашка или бутылка для воды с гравировкой.

Фотопазл с групповым фото детей или рисунками.

Набор отдыха: ароматические свечи, чай, кофе, мед, вкусности.

Видео-поздравления — дети записывают короткие пожелания, монтируемые в общий ролик.

Коробочка с благодарностями — каждый ребенок пишет маленькую записочку, что ему больше нравится в воспитательнице.

Сертификат отдыха — абонемент в спа, билеты в театр или кино.

Что можно подарить на день воспитателя

Бытовая техника: электрический чайник, утюг, блендер, тостер, кофемолка, кофеварка, соковыжималка, фен.

Уютный мягкий плед.

Мельница для специй.

Термокружка.

Набор для приготовления суши и роллов, книга рецептов. Хорошая идея такое подарить воспитателю, если она любит стряпать.

Портрет фото на холсте.

Биокамин — теплый подарок для дома.

Настольный фонтан.

Фотоальбом с необычной обложкой.

Рождественские украшения: венок, колокольчик, звезда, красивая искусственная елка, новогодние игрушки ручной работы.

Оригинальная скатерть.

Картина на холсте.

Декоративное панно с подсветкой.

Творческий будильник.

Комплект постельного белья.

Набор диванных подушек или смешная подушка для путешествий.

Красивое зеркальце в сумочку.

Электронная книга.

Настенные часы.

Что подарить педагогу на день воспитателя

Иногда воспитатель категорично не готов принимать для себя подарок. В этом случае можно сделать презент, полезный для группы и интересный для детей.

К примеру, панно с детской тематикой, мягкий ковер с героями мультфильмов для игровой комнаты, увлажнитель воздуха, аквариум.

Еще идея практичного подарка — цветной принтер для распечатки методических материалов.

Можно помочь обустроить детскую площадку. К примеру сделать красивую клумбу, подарить саженцы или скамейки.

На выпускной уместно преподнести памятный подарок — сентиментальный “Дневник памяти”. Пусть каждая семья заполнит страницы рисунками, фото, словами благодарности и добрыми пожеланиями. Сюрприз запомнится на долгие годы.

Работать воспитателем ответственно и непросто. Выбирай презент с чувством уважения и благодарности, подойди к процессу творчески, чтобы вызвать самые приятные эмоции.

Для читателей Вікон материал о Всеукраинском дне дошкольного образования 2025 года: дата и история праздника для воспитателей.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!