Что подарить на День воспитателя: идеи полезных презентов наставникам твоего малыша

Воспитатель для детей — это хороший друг, требовательный наставник, вторая мама. Это человек, который учит малышей познавать мир, делать первые сознательные шаги. Очень важно чтобы на жизненном пути ребенка встречались хорошие наставники. Наряду с родительским воспитанием — воспитание в дошкольных учреждениях играет очень большую роль.
28 сентября в Украине свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и работники дошкольных учреждений.
Вікна составили список полезных подарков воспитателю к его профессиональному празднику, которые точно облегчат работу педагога — в нашем материале.
Что подарить на день воспитателя
Когда группа в садике только образовалась, а родители еще не знакомы между собой и не знают предпочтений педагога, универсальный презент — цветы и конфеты. По мере общения проявлять оригинальность станет легче.
Цветы, вкусные вещи и сладости
Настоящая женщина всегда будет рада букету душистых цветов или вкусному десерту:
- Коробка вкусных оригинальных конфет.
- Разрисованные пряники.
- Фруктовая корзина или образец современной фуд-флористики: съедобный букет из овощей, фруктов, конфет или деликатесов.
- Именная коробочка с печеньем и предсказаниями.
- Подарочный набор разных видов меда.
- Фигурки из бельгийского шоколада.
- Подарочный набор чая, кофе или специи.
- Тематический торт от профессионального кондитера.
- Коробочка с цветами и пирожными макарун.
Что подарить на день воспитателя детского сада
Подарок может быть практичным и недорогим.
- Элегантный зонтик.
- Магнитная доска с мелом.
- Оригинальный ночник, бра с мягким светом или удобная настольная лампа.
- Если у воспитателя хобби цветоводство, подари красивое растение в его коллекцию в комплекте с оригинальным кашпо. Цветок может дополнить домашнюю атмосферу в комнате вашей группы.
- Акваферма с растениями и рыбками.
- Эко куб.
- Набор стильных бокалов или чашек кофе.
- Ваза для цветов или конфет.
- Комплект сервировочных салфеток из бамбука.
- Арома-лампы и набор эфирных масел.
- Игрушка-антистресс.
- Набор столовых приборов.
- Оригинальная именная чашка.
- Набор симпатичных баночек для специй.
- Силиконовые формы для выпечки.
- Прозрачный или фарфоровый заварочный чайник, кофейный или чайный сервиз.
- Набор качественных полотенец или салфеток.
- Большое банное полотенце в красивой упаковке.
- Персонализированный блокнот/планер с иллюстрациями или надписями от детей.
- Коллективная картина — дети рисуют каждый фрагмент, а родители оформляют в рамку.
- Именно термочашка или бутылка для воды с гравировкой.
- Фотопазл с групповым фото детей или рисунками.
- Набор отдыха: ароматические свечи, чай, кофе, мед, вкусности.
- Видео-поздравления — дети записывают короткие пожелания, монтируемые в общий ролик.
- Коробочка с благодарностями — каждый ребенок пишет маленькую записочку, что ему больше нравится в воспитательнице.
- Сертификат отдыха — абонемент в спа, билеты в театр или кино.
Что можно подарить на день воспитателя
- Бытовая техника: электрический чайник, утюг, блендер, тостер, кофемолка, кофеварка, соковыжималка, фен.
- Уютный мягкий плед.
- Мельница для специй.
- Термокружка.
- Набор для приготовления суши и роллов, книга рецептов. Хорошая идея такое подарить воспитателю, если она любит стряпать.
- Портрет фото на холсте.
- Биокамин — теплый подарок для дома.
- Настольный фонтан.
- Фотоальбом с необычной обложкой.
- Рождественские украшения: венок, колокольчик, звезда, красивая искусственная елка, новогодние игрушки ручной работы.
- Оригинальная скатерть.
- Картина на холсте.
- Декоративное панно с подсветкой.
- Творческий будильник.
- Комплект постельного белья.
- Набор диванных подушек или смешная подушка для путешествий.
- Красивое зеркальце в сумочку.
- Электронная книга.
- Настенные часы.
Что подарить педагогу на день воспитателя
Иногда воспитатель категорично не готов принимать для себя подарок. В этом случае можно сделать презент, полезный для группы и интересный для детей.
К примеру, панно с детской тематикой, мягкий ковер с героями мультфильмов для игровой комнаты, увлажнитель воздуха, аквариум.
Еще идея практичного подарка — цветной принтер для распечатки методических материалов.
Можно помочь обустроить детскую площадку. К примеру сделать красивую клумбу, подарить саженцы или скамейки.
На выпускной уместно преподнести памятный подарок — сентиментальный “Дневник памяти”. Пусть каждая семья заполнит страницы рисунками, фото, словами благодарности и добрыми пожеланиями. Сюрприз запомнится на долгие годы.
Работать воспитателем ответственно и непросто. Выбирай презент с чувством уважения и благодарности, подойди к процессу творчески, чтобы вызвать самые приятные эмоции.
Для читателей Вікон материал о Всеукраинском дне дошкольного образования 2025 года: дата и история праздника для воспитателей.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!