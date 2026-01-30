Астрономы открыли планету размером с Землю и с условиями как на Марсе

Космические архивы NASA продолжают приносить сенсации. Международная группа астрономов из Австралии, США, Великобритании и Дании объявила об открытии потенциально пригодной для жизни планеты, которая по размерам почти идентична Земле.

Объект, получивший название HD 137010 b, вращается вокруг звезды, похожей на наше Солнце, и уже стал одной из главных целей для изучения телескопами следующего поколения.

Почти двойник: что известно о HD 137010 b

Планета-кандидат всего на 6% больше Земли, а её год длится 355 дней — показатель, который чрезвычайно близок к земному. Однако на этом полное сходство заканчивается.

Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, немного холоднее и тусклее Солнца. Из-за этого температура на поверхности планеты, вероятно, ближе к марсианской и может опускаться ниже -70°C.

Доктор Челси Хуанг из Университета Южного Квинсленда отмечает, что планета имеет около 50% шансов находиться в «зоне жизни».

Самое захватывающее — это близость. Эта система расположена всего в 146 световых годах. Ближайший аналог — Kepler-186f — находится в четыре раза дальше и в 20 раз тусклее, — объясняет исследовательница.

От школьника до первооткрывателя: история успеха Citizen Science

Открытие HD 137010 b имеет удивительную предысторию. Слабый сигнал о прохождении планеты перед диском звезды (транзит) впервые заметили участники проекта Planet Hunters — обычные волонтеры, которые помогают ученым анализировать данные.

Одним из таких энтузиастов был Александр Веннер, который на тот момент еще учился в старшей школе. Спустя годы, уже получив степень доктора философии, Веннер возглавил научную группу, которая официально идентифицировала планету с помощью данных расширенной миссии телескопа Kepler (K2).

Вернуться к работе, которую я начинал подростком, и раскопать такое важное открытие — это невероятный опыт, — делится Веннер.

Золотой стандарт и сомнения ученых

Несмотря на оптимизм, научное сообщество сохраняет сдержанность. Астрофизик Сара Уэбб из Университета Суинберна напоминает, что HD 137010 b пока имеет статус планеты-кандидата.

Для официального подтверждения в планетологии существует золотой стандарт: нужно зафиксировать минимум три транзита, в то время как пока обнаружен лишь один четкий сигнал.

Кроме того, природа планеты может оказаться менее гостеприимной. Существует теория, что HD 137010 b — это так называемая суперснежка. Это огромный ледяной мир, где воды много, но вся она находится в замороженном состоянии из-за удаленности от светила.

Сможем ли мы туда добраться

Хотя по космическим меркам 146 световых лет — это соседний двор, для человечества эта дистанция пока остается непреодолимой. При нынешних скоростях космических аппаратов путешествие к новой планете заняло бы сотни тысяч лет.

Тем не менее, HD 137010 b станет идеальной мишенью для детального анализа атмосферы с помощью новых обсерваторий, что позволит наконец узнать: одиноки ли мы в этом уголке Галактики.

