Астрономи відкрили планету розміром із Землю та з умовами як на Марсі

Космічні архіви NASA продовжують підносити сенсації. Міжнародна група астрономів із Австралії, США, Великобританії та Данії оголосила про відкриття потенційно придатної для життя планети, яка за розмірами майже ідентична Землі.

Об’єкт, що отримав назву HD 137010 b, обертається навколо зірки, схожої на наше Сонце, і вже став однією з головних цілей для вивчення телескопами наступного покоління.

Про це пише The Guardian.

Майже двійник: що відомо про HD 137010 b

Планета-кандидат лише на 6% більша за Землю, а її рік триває 355 днів — показник, який надзвичайно близький до земного. Проте на цьому повна схожість закінчується.

Зірка, навколо якої обертається HD 137010 b, трохи прохолодніша і тьмяніша за Сонце. Через це температура на поверхні планети, ймовірно, ближча до марсіанської та може опускатися нижче -70°C.

Доктор Челсі Хуан з Університету Південного Квінсленда зазначає, що планета має близько 50% шансів перебувати в зоні життя.

Найбільш захоплююче — це близькість. Ця система розташована всього за 146 світлових років. Найближчий аналог — Kepler-186f — розташований у чотири рази далі та у 20 разів тьмяніший, — пояснює дослідниця.

Від школяра до першовідкривача: історія успіху Citizen Science

Відкриття HD 137010 b має дивовижну передісторію. Слабкий сигнал про проходження планети перед диском зірки (транзит) вперше помітили учасники проєкту Planet Hunters — звичайні волонтери, які допомагають вченим аналізувати дані.

Одним із таких ентузіастів був Олександр Веннер, який на той момент ще навчався у старшій школі. Через роки, вже отримавши ступінь доктора філософії, Веннер очолив наукову групу, яка офіційно ідентифікувала планету за допомогою даних розширеної місії телескопа Kepler (K2).

Повернутися до роботи, яку я починав підлітком, і розкопати таке важливе відкриття — це неймовірний досвід, — ділиться Веннер.

Золотий стандарт та сумніви вчених

Попри оптимізм, наукова спільнота зберігає стриманість. Астрофізик Сара Вебб з Університету Свінберн нагадує, що HD 137010 b поки що має статус планети-кандидата.

Для офіційного підтвердження в планетології існує золотий стандарт: потрібно зафіксувати мінімум три транзити, тоді як поки що виявлено лише один чіткий сигнал.

Крім того, природа планети може виявитися менш гостинною. Існує теорія, що HD 137010 b — це так звана суперсніжка. Це величезний крижаний світ, де води багато, але вся вона перебуває у замороженому стані через віддаленість від світила.

Чи зможемо ми туди дістатися

Хоча за космічними мірками 146 світлових років — це сусідній двір, для людства ця дистанція поки що залишається нездоланною. За нинішніх швидкостей космічних апаратів подорож до нової планети зайняла б сотні тисяч років.

Проте HD 137010 b стане ідеальною мішенню для детального аналізу атмосфери за допомогою нових обсерваторій, що дозволить нарешті дізнатися: чи самотні ми у цьому куточку Галактики.

Нещодавно компанія BlueOrigin повідомила, що скоро відбудеться туристична подорож ракети New Shepard до відкритого космосу. Серед учасників — співачка Кеті Пері.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!