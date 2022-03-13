Как получить интернет от Илона Маска? Рассказываем, как подключить Starlink

Все уже знаем, что известный изобретатель Илон Маск помог Украине. Мы уже получили доступ к Starlink и несколько партий установок для него, чтобы пользоваться быстрым интернетом.

Мы подробнее расскажем, что такое Starlink и как к нему подключиться.

Что такое Starlink

Проект Starlink – это глобальная спутниковая система, предназначенная для доступа к интернету в труднодоступных уголках Земли.

Система работает через спутники связи, расположенные на низкой околоземной орбите (около 500 км над поверхностью). Каждый весит около 250 кг и работает от солнечной батареи.

Starlink не зависит от традиционной интернет-инфраструктуры, потому его нельзя легко отключить. Благодаря этому он более устойчив к цензуре и кибератакам.

Спутниковый интернет от Starlink стоит $100 в месяц, а скорость загрузки составляет около 100 Мбит/с. Отдельно придется доплатить $500 за терминал.

Насколько широко доступна услуга в Украине и будет ли она бесплатной, пока неизвестно.

Как подключиться к интернету Starlink

В каждом комплекте есть инструкция, а также антенна, терминал и 30-метровый кабель.

Фото: wandering-coder/Reddit

Прежде всего, нужно поставить антенну на улице, чтобы она поймала сигнал от спутников. Чем чище небо, тем устойчивее будет соединение и быстрым интернет.

Далее закрепить антенну на штативе (он будет в комплекте). Всю конструкцию лучше собрать на земле, затем разместить в удобном месте.

Фото: wandering-coder/Reddit

Когда антенна крепко закреплена в нужном месте, нужно подключить к ней кабель, а затем вставить шнур питания в розетку.

Фото: wandering-coder/Reddit

Затем нужно установить приложение Starlink на мобильный через Google Play или AppStore.

После запуска программы начинаем настройку. Вводим имя домашней сети и устанавливаем пароль.

Чтобы установить стабильное соединение со спутниками Starlink, потребуется несколько минут.

Максимальная доступная скорость загрузки 191 Мбит/с.

Вот мы можем видеть видео, как украинский военный уже подключается к Starlink.

Не только известный изобретатель поддержал Украину. Раньше мы рассказывали, как разные актеры поддержали наше государство.