Когда сажать фасоль в открытый грунт 2024: сроки посадки и пошаговая инструкция

Фасоль можно легко выращивать в открытом и защищенном грунте. Если ты сажаешь растение на грядке, то урожай будет таким же хорошим, как и в теплице.

Но в таком случае плоды будут тебя радовать немного позже. Для того чтобы вырастить эту неприхотливую культуру, нужно знать правильные сроки посадки у условия посева. Когда сажать фасоль и как это правильно делать — читай в материале.

Когда сажать фасоль: сроки посадки

Каждый год сроки посадки фасоли отличаются. Ведь в этом случае необходимо учитывать период последних заморозков и тепла.

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Когда сеять фасоль в открытый грунт? В Украине начинают сажать растение в апреле, а если погодные условия этого не позволяют — в мае.

В таком случае лучше ориентироваться на температуру в твоем регионе. Семена прорастают при температуре почвы не менее +10 °С.

Если ее сеять в холодную почву, то всхожесть семян сильно снизиться. Также они загниют в земле еще на стадии набухания.

Фасоль всходит через неделю после посева.

Когда сажать фасоль в открытый грунт по лунному календарю

Благоприятные дни посадки рассады дома или в теплице:

посев семян на рассаду — 16–17, 20, 24–25, 29–30 марта;

3–5, 7–9, 12–13, 16–17, 21–26, 30 апреля;

1–4, 6, 9–10, 13–14, 18, 20–24, 28–31 мая;

1–3, 5–6 июня;

высадка рассады в теплицу 1–4, 20–24, 27–31 мая, 3–4 июня.

благоприятные дни посадки рассады в открытый грунт: 20–24, 27–31 мая, 3–4 июня.

Условия выращивания фасоли в 2024 году

Фасоль считают неприхотливым в уходе растением. Но нужно знать, что она довольно теплолюбивая, большинство сортов повреждается поздними заморозками.

При этом фасоль может переносить кратковременное похолодание до 1 °С.

Лучшими условиями для роста этой бобовой культуры считается температура 20–25 °С. Плоды формируется при 15 °С. Холод, ветер и дожди провоцируют опадение цветков и появление грибных болезней. А при сильной жаре цветки опадают и плоды не завязываются.

Какой должна быть почва для фасоли в 2024 году

Фасоль важно высаживать в легкий грунт. А вот кислых, тяжелых, сырых, переуплотненных почв она не переносит.

При обогащении почвы нужно учитывать состав и норму внесения удобрений и подумать прежде всего о внесении фосфора и калия.

Фасоли также необходимы солнечные участки. Поэтому ее нужно сажать на открытое место, где целый день светит солнце.

Как правильно сажать фасоль в открытый грунт: подготовка

В первую очередь необходимо перебрать семена. Выброси все поврежденные, мелкие и некачественные.

После этого бобы нужно замочить в воде на ночь. Потом ее вносят в плодородную, влажную и рыхлую почву. Перед посадкой нужно вносить в землю перегной.

Как вырастить фасоль: пошаговая инструкция

Перекопай грядку и сделай лунки на расстоянии 15–20 см друг от друга. В лунки внеси перегной. Полей выкопанные углубления чистой водой. Положи два – три семена в каждую лунку на глубину не более 3–4 см. Засыпь лунки землей и разровняй грядку. Полей водой лунки с фасолью.

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