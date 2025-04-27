Садівництво та город

Коли садити квасолю у відкритий ґрунт 2025: терміни посадки та покрокова інструкція

Анна Голішевська, редакторка сайту 27 Квітня 2025, 15:30
Коли садити квасолю
Фото Unsplash
Коли садити квасолю у відкритий ґрунт 2025: терміни посадки та покрокова інструкція
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