Можно ли котам и собакам мясо: ветеринар о правильном рационе пушистиков

Кормление домашних животных мясом — вопрос дискуссионный и среди ветеринаров, и среди пет-перентов. И речь идет не о периодическом кормлении, а полноценном рационе, который состоит сугубо из мяса.

Но мясо может иметь неожиданные последствия для здоровья животных, которых мы точно не ожидаем от пищи, которую привыкли употреблять сами. Врач ветеринарной медицины Юлия Романишина в колонке для Рубрики разложила по полочкам все плюсы и минусы мяса для кошек и собак.

Можно ли давать котам и собакам мясо: ответ ветеринара

Прежде чем организовывать рацион, следует понять, какие питательные вещества нужны животным. Для этого следует вернуться в прошлое и увидеть, как эволюция изменила организм кошек и собак.

Эволюция питания собак и кошек тесно связана с одомашниванием. Следует помнить, что наши любимцы являются хищниками, поэтому мясо — важная часть их рациона. Однако не способно полностью обеспечить животных всем необходимым.

Сырые злаки не подходят котам и собакам из-за неспособности кишечника их переделать. А вот обработанные зерновые хорошо усваиваются достаточно хорошо. А еще за время жизни пищеварительная система домашних животных изменилась.

Например, домашние собаки сейчас приспособились к потреблению крахмала лучше своих предков — волков.

Все из-за большего количества копий гена AMY2B, отвечающего за синтез амилазы — фермента, расщепляющего сложные углеводы.

Другие исследования показывают, что современные собаки и кошки способны усваивать углеводы из зерновых с эффективностью более 90%.

Однако, как и людям, животным нужны аминокислоты для борьбы с болезнями, роста мышц и выработки гормонов. Их можно получить не только из мяса, но и растительных источников белка.

— Дикие предки кошек и собак приспособились к потреблению всей добычи, что позволяло получать не только белки из мышц, но и важные витамины и минералы из внутренних органов и содержимого желудка, часто содержавшего растительные компоненты, — говорит Юлия Романишина.

Современные кошки и собаки живут значительно дольше, чем их предки, поэтому у них возникают нужды, которых не было в естественных условиях.

Поэтому животные нуждаются в нутриентном подходе, во время которого в рацион входят все питательные вещества.

Он учитывает потребность в различных нутриентах — белках, жирах, углеводах, витаминах и минералах, и учитывает возраст, породу, размер, личные потребности и заболевания.

Если кормить животное только мясом, они могут испытывать недостаток кальция, витаминов и минералов. Это становится причиной алиментарного гиперпаратиреоза, остеопороза и других заболеваний.

Отсутствие клетчатки может вызвать диарею, запор и другие проблемы с пищеварением.

К примеру, суточная потребность котят в возрасте шести месяцев составляет ориентировочно 309 ккал. При этом рекомендованное минимальное суточное количество питательных веществ составляет:

22 г белков;

7 г жиров;

773 мг кальция (Ca);

649 мг фосфора (Р).

Если взять 155 г говяжьего фарша и скормить его коту, то насыщение будет соответствовать следующим показателям:

29 г белков (соответствует потребности);

23 г жиров (соответствует потребности);

23 мг кальция (Ca) вместо необходимых 773 мг;

265 мг фосфора (P) вместо требуемых 649 мг.

Одностороннее кормление чревато не только дефицитом веществ, но и серьезными последствиями для здоровья: болезнями костно-мышечной системы, внутренних органов и тому подобное.

Все мы знаем, что коты распознают хозяев по запаху. Но как им это удается? Ученые кое-что узнали на эту тему.

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