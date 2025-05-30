Все знают, но ничего не показывают. Как кошки определяют хозяев и чужаков по запаху

Наши домашние любимцы — одна из немногих постоянных радостей жизни. Они терпеливо ждут нас с работы и уделяют все свое внимание и любовь, ведь мы — центр их жизни. Такой искренней любви, наверное, в мире очень мало! А как коты узнают своих хозяев? Об этом решили узнать больше исследователи.

Как коты отличают запахи: работа распределяется между ноздрями

Котики могут узнавать своего хозяина не только по внешнему виду, но и запахам. В распознавании запаха “своих” играет роль левой ноздри животного. К такому выводу пришли ученые. Они опубликовали свое исследование в PLOS One. При этом кошке не обязательно любить тебя, чтобы распознавать твой запах издалека.

В ходе исследования возможностей обоняния кошек к участию “пригласили” 30 животных. Кошки часто имеют независимое поведение и могут довольно холодно относиться к хозяину. Считать себя главными в семье, словно иметь корону. Именно из-за такого независимого поведения исследования кошек остаются на довольно низком уровне.

Профессор зоотехники в Токийском университете сельского хозяйства Хидехико Учияма рассказывает, что кошки наравне с собаками понимают немало, но не показывают это так часто. Осторожность кошек в поведении затормаживает исследования вида.

Последнее исследование показало, насколько коты реагируют на запах хозяев и незнакомцев. Это доказывает, что коты знают запахи, а не только внешний вид хозяев.

Котам, участвовавшим в эксперименте, давали понюхать ватные диски с запахами хозяев и чужаков. Специальная камера фиксировала реакции пушистых на диски с запахами.

Кошки уделяли гораздо больше времени, чтобы понюхать запах людей, которых они не знают. На знакомые запахи не тратили много усилий. Хотя сначала это открытие кажется достаточно очевидным, ученые убеждают, что это важная информация для науки, которую удалось доказать.

Дополнительно проанализировав видеозаписи, доктор Учияма и его коллеги пришли к выводу, что правую ноздрю кошки используют для исследования запахов незнакомцев, а левую — для определения запахов хозяина. Интересным фактом оказалось то, что собаки проводят анализ аналогично.

Левая ноздря используется для знакомых запахов, а правая — для новых и тревожных запахов, что позволяет предположить, что обоняние может быть связано с тем, как функционирует мозг, — говорит доктор Учияма.

Скорее всего, правое полушарие мозга у кошек и собак отвечает за обработку эмоционально тревожных запахов. Эта теория требует еще одного исследования. Но даже такое открытие позволяет лучше изучить поведение кошек для улучшения ухода за ними в будущем.

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