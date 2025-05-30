Стиль жизни

Все знают, но ничего не показывают. Как кошки определяют хозяев и чужаков по запаху

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 мая 2025, 21:00
обоняние кошек
Фото Unsplash

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