Пушистый или толстый? Каким должен быть здоровый вес кота и как его вычислить

Он такой теплый, пушистый и немного толстяк. Ну, а как иначе, когда как только открывается холодильник, кот начинает петь тебе “авторские хиты”?

Читай в нашем материале, как понять, что у кота лишний вес. Каким должен быть здоровый вес и как его рассчитать?

Как понять, что у кота лишний вес

Советами, как понять, что у кота избыточный вес, поделилась Украинская правда. Кот точно не сможет посещать спортзал вместе с тобой. Поэтому нужно следить за его рационом и весом, потому что ожирение чревато развитием болезней.

Как только количество порций превышает норму, коты начинают набирать вес. Потому что энергетические потери становятся меньше, чем съедает пушистик. Поэтому когда он целый день нежится на подоконнике, а до этого ест большую порцию, калории не тратятся.

Также коты после кастрации или стерилизации более подвержены лишнему весу. Это происходит из-за смены гормонального фона. Часто набирают вес и неактивные коты, живущие в квартирах, коты смешанных пород, пушистики, которые лечатся от болезней на диете.

Вычислить, здоровый ли вес у кота, можно через индекс массы тела. Его вычисляет ветеринар в соответствии с породой и весом любимца. Идеальный вес кота, когда ребра можно прощупать под небольшой жировой прослойкой. Жир на животе должен быть минимальным.

Избыточный вес является таким, когда ребра прощупать сложно. У кота не видна талия, подвисает живот. Жировые отложения есть на спине и животе. А недостаточный вес характеризуется торчащими ребрами, втянутым животом, видны позвонки.

Вред лишнего веса у котов

Избыточный вес у котов провоцирует ортопедические проблемы, боль и дискомфорт, липидоз печени, сахарный диабет, заболевания внутренних органов, гипертонию, артрит и остеоартрит, репродуктивные заболевания, кожные болезни, слепоту.

Кошки с ожирением меньше живут, они менее активны.

Как помочь коту похудеть

Чтобы помочь любимцу похудеть, сначала посетите ветеринара. Он взвесит кота, рассчитает индекс массы тела, проверит питание и общее состояние здоровья. Если отклонений нет, то ему выпишут специальное питание.

Индивидуальную суточную норму корма определит врач. Ведь не всем котам подходит то, что написано на упаковке кормов. Тем более если он питается домашними продуктами. В то же время, врачи единогласно утверждают, что дешевые корма и еда со стола вредят здоровью котиков. Сочетание такой пищи провоцирует дисбаланс нутриентов.

Также корм подбирают под диагнозы кошек — у тех, кто имеет мочекаменную болезнь, выписывают корм, который меняет рН. Котам взрослым с почечной недостаточностью необходим корм с пониженным содержанием белка и фосфора.

Котам на домашнем питании нельзя давать такие продукты: творог, сметану, сливки, масло, колбасы, жирное мясо, сахар.

Если кот толстый, не заставляй его голодать и не уменьшай резко порцию. Это может привести к липидозу печени. Часто кошки не могут контролировать аппетит, поэтому съедают все, что есть в миске. Поэтому кормление должно быть порционным.

Ветеринары советуют покупать интерактивные игрушки, из которых кот сможет добывать корм. Это стимулирует мозговую и двигательную активность. Также обрати внимание на игрушки, которые заставят его двигаться — мышки, мячики и так далее.

Мяукает — не значит просит есть

Если твой кот часто мяукает, это не значит, что он всегда голоден. Может быть, он просит твоего внимания. Погладь кота, поиграй с ним, удели ему внимание. Животное не должно заедать потребность внимания.

Кошек следует водить к ветеринару 1-2 раза в год. Проводить общую проверку здоровья, необходимые прививки, обследовать внутренние органы и делать анализы. Именно так твой котик будет жить долго и не будет иметь болезней.

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