Пухнастий чи товстий? Якою має бути здорова вага кота та як її вирахувати

Він такий теплий, пухнастий і трохи товстун. Ну, а як інакше, коли щойно відкривається холодильник, кіт починає співати тобі “авторські хіти”?

Читай у нашому матеріалі, як зрозуміти, що в кота зайва вага. Якою має бути здорова вага та як її розрахувати?

Як зрозуміти, що в кота зайва вага

Порадами, як зрозуміти, що в кота зайва вага, поділилася Українська правда. Кіт точно не зможе відвідувати спортзал разом із тобою. Тому слід стежити за його раціоном і вагою, бо ожиріння загрожує розвитком хвороб.

Тільки-но кількість порцій перевищує норму, коти починають набирати вагу. Бо енергетичні втрати стають меншими, ніж з’їдає пухнастик. Тому, коли він цілий день ніжиться на підвіконні, а до цього їсть велику порцію, калорії не витрачаються.

Також коти після кастрації чи стерилізації більш схильні до зайвої ваги. Це відбувається через зміну гормонального фону. Часто набирають вагу і неактивні коти, ті, які живуть у квартирах, коти змішаних порід, пухнасті, які лікуються від хвороб за допомогою дієти.

Вирахувати, чи здорова вага у кота, можна через індекс маси тіла. Його вираховує ветеринар відповідно до породи та ваги улюбленця. Ідеальною є вага кота, коли ребра можна промацати під невеликим жировим прошарком. Жир на животі має бути мінімальним.

Надмірною вагою є така, коли ребра промацати складно. У кота не видно талію, підвисає живіт. Жирові відкладення є на спині та животі. А недостатня вага характеризується ребрами, які стирчать, втягнутим животом, видно хребці.

Шкода зайвої ваги в котів

Надмірна вага в котів провокує ортопедичні проблеми, біль та дискомфорт, ліпідоз печінки, цукровий діабет, захворювання внутрішніх органів, гіпертонію, артрит та остеоартрит, репродуктивні захворювання, шкірні хвороби, сліпоту.

Коти з ожирінням менше живуть, є менш активними.

Як допомогти коту схуднути

Щоб допомогти улюбленцю схуднути, спершу відвідайте ветеринара. Він зважить кота, розрахує індекс маси тіла, перевірить харчування та загальний стан здоров’я. Якщо відхилень немає, йому випишуть спеціальне харчування.

Індивідуальну добову норму корму визначить лікар. Адже не всім котам підходить те, що написано на упаковці кормів. Тим паче якщо він харчується домашніми продуктами. Водночас лікарі одноголосно твердять, що дешеві корми та їжа зі столу шкодять здоров’ю котиків. Поєднання такої їжі провокує дисбаланс нутрієнтів.

Також корм підбирають під діагнози котів — тим, хто має сечокам’яну хворобу, виписують корм, який змінює рН. А котам дорослим з нирковою недостатністю необхідний корм зі зниженим вмістом білка та фосфору.

Котам на домашньому харчуванні не можна давати такі продукти: сир, сметану, вершки, масло, ковбаси, жирне м’ясо, цукор.

Якщо кіт товстий, не змушуй його голодувати та не зменшуй різко порцію. Це може призвести до ліпідозу печінки. Часто коти не можуть контролювати апетит, тому з’їдають все, що є в мисці. Через це годування має бути порційним.

Ветеринари радять купувати інтерактивні іграшки, з яких кіт зможе добувати корм. Це стимулює мозкову та рухову активність. Також зверни увагу на іграшки, що змусять його рухатися — миші, м’ячики тощо.

Нявчить — не значить просить їсти

Якщо твій кіт часто нявчить, це не означає, що він завжди голодний. Можливо, він просить твоєї уваги. Погладь кота, пограй з ним, приділи йому увагу. Тварина не має заїдати потребу уваги.

Котів слід водити до ветеринара 1-2 рази на рік. Робити загальну перевірку здоров’я, необхідні прививки, обстежувати внутрішні органи та робити аналізи. Саме так твій котик житиме довго та не матиме хвороб.

Раніше ми розповідали, як заспокоїти кота під час повітряної тривоги та після неї.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!