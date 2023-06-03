Пухнастий чи товстий? Якою має бути здорова вага кота та як її вирахувати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Червня 2023, 10:30
Як зрозуміти, що в кота зайва вага: якої ваги має бути кіт
Фото: Unsplash

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