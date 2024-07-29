Вечерние огни и прекрасная музыка! Куда сходить в Киеве в августе — культурный дайджест от Вікон

Последний месяц лета должен запомниться, ведь ждать тепла придется еще почти год! Чтобы добавить незабываемые моменты в жизнь, советуем ходить на культурные мероприятия!

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

В нашем августовском дайджесте собраны интересные события города для взрослых и детей! Читай, куда пойти в Киеве в будни выходные!

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События Киева в августе 2024

Август отличится разнообразием театральных представлений для зрителей всех возрастов! Актуальная подборка представлений для взрослых и детей:

Театральные представления в Киеве: август 2024

Пьяные вишни — театральное пространство CULT, 2 и 22 августа в 19:00. Цена: 280-520 грн.

Без обязательств — театральное пространство CULT, 4 и 23 августа в 18:00 и 19:00. Цена: 280-520 грн.

Семь разгневанных джентльменов — Театр Актер, 6 августа в 18:00. Цена: 100-390 грн.

Девичник — Центральный дом офицеров, 8 августа в 18:00. Цена: 300-950 грн.

Стус: Прохожий — ЦСИ ДАХ, 9 августа в 19:00. Цена: 400 грн.

Серые пчелы — Киевский драматический театр на Подоле, 11 и 24 августа в 16:00. Цена: 200-700 грн.

Райский остров — Театральный зал Киевской крепости, 17 августа в 17:00. Цена: 200 грн.

Украденное счастье — театр Золотые Ворота, 25 августа в 18:00. Цена: 450 грн.

Майская ночь — Центральный дом офицеров, 26 августа в 19:00. Цена: 200-600 грн.

Будьте как дома — Freedom Hall, 27 августа в 19:00. Цена: 200-890 грн.

Спектакли для детей

Резиденция Мавки — ВДНХ, в течение августа с 10:00. Цена: 350 грн.

Приключения Батискафчика и Морского Конька — Киевский планетарий, в выходные в 10:45. Цена: 250-300 грн.

Путешествие со светом — Киевский планетарий, 4 августа в 13:45. Цена: 250-300 грн.

Шоу-программа для детей Антифокусник — Киевский культурный кластер Краков, 17 августа в 15:00. Цена: 350 грн.

Детское научное шоу Химия — Малая сцена Театра BEAT, 3 и 10 августа в 15:00 и 17:00. Цена: 350 грн.

Тайны Невермора — Центральный дом офицеров, 28 августа в 17:00. Цена: 150–500 грн.

Концерты в Киеве в августе 2024

O.Torvald — V’YAVA, 1 августа в 18:00. Цена: 700–1200 грн.

Музыка из культового кино — крыша ЦУМ, 1 августа в 19:00. Цена: 550-750 грн.

Поп-хиты в исполнении симфонического оркестра — крыша Gulliver, 3 августа в 19:00. Цена: 300-1000 грн.

GO_A — V’YAVA, 9 августа в 18:00. Цена: 600–1500 грн.

ДК Энергетик — V’YAVA, 10 августа в 18:00. Цена: 500–900 грн.

Пиріг и Батіг. Замордовані. Подзвін перший — Дворик МЦКИ, 15 августа в 19:00. Цена: 300-1000 грн.

КинОрганум — Киевский планетарий, 17 августа в 19:30. Цена: 800–1200 грн.

Без обмежень — Курени, 18 августа в 19:00. Цена: 1000 грн.

Макс Барских — Osocor Residence, 23 августа в 17:00. Цена: 999-5000 грн.

Klavdia Petrivna — Дворец спорта, 30-31 августа в 18:00. Цена: 849-1149 грн.

Стендапы в Киеве

Просто Stand Up на Подоле — Docker-G паб, 1 августа в 19:00. Цена: 250-300 грн.

Ветераны космических войск. Шоу Викторина. Большая съемка — Центр культуры и искусства НАУ, 3 августа в 18:00. Цена: 450–700 грн.

Подпольный стендап — крыша Kooperativ, 3 августа в 18:30. Цена: 450 грн.

Разгоны от бродячего стендапа — Бочка Pub, 4 августа в 17:00. Цена: 200 грн.

Открытый микрофон — Underground Standup Club, 5 августа в 18:30. Цена: 150 грн.

English open mic — Underground Standup Club, 6 августа в 18:30. Цена: 200 грн.

Импровизационное шоу Короли Кринжа — Подвал культуры, 8 августа в 18:30. Цена: 250-400 грн.

Благотворительный культурный фестиваль Нравица! — ВДНХ, 17 и 18 августа с 10:00. Цена: 374-999 грн.

Выставки в Киеве в августе 2024

Выставка номинантов на премию Future Generation Art Prize 2023/24 — PinchukArtCentre, до декабря 2024 года.

МАТЕРИЯ MATTERS. Украинский арт текстиль — Украинский дом, до 1 сентября. Вход: 100 грн.

Украина Берегиня — Творческая студия Диво, до 25 августа. Цена: 20 грн.

Музей становления украинской нации — ул. Лаврская, 27, каждый день, Цена: 10-850 грн.

Выставка Між прощанням і поверненням — Художественный арсенал, до 4 августа. Цена: 60-300 грн.

Другие интересные события Киева в августе 2024

Фестиваль Культура ЭТНО — V’YAVA, 3 и 4 августа. Цена: 250-400 грн.

Музыкальная платформа Украины — МЦКИ, 3 августа в 17:30. Цена: 400-3300 грн.

Комедийно-поведенческая терапия — Urban Space 500, 3 августа в 19:00. Цена: 250 грн.

Подпольный киноклуб — пространство Generator, 11 августа в 16:00. Цена: 400 грн.

Back to the 90’s — Docker Pub, 17 августа в 19:00. Цена: 175-200 грн.

Песики Фест 2.0 — ВДНХ, 18 августа в 12:00. Цена: 150-200 грн.

Лесь Подервянский — терраса Д12, 22 августа в 18:30. Цена: 550-1090 грн.

Раньше мы подробнее рассказывали, где в Киеве нельзя купаться.

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