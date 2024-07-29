Вечерние огни и прекрасная музыка! Куда сходить в Киеве в августе — культурный дайджест от Вікон

Последний месяц лета должен запомниться, ведь ждать тепла придется еще почти год! Чтобы добавить незабываемые моменты в жизнь, советуем ходить на культурные мероприятия!
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
В нашем августовском дайджесте собраны интересные события города для взрослых и детей! Читай, куда пойти в Киеве в будни выходные!
Август отличится разнообразием театральных представлений для зрителей всех возрастов! Актуальная подборка представлений для взрослых и детей:
Фото: Unsplash
Раньше мы подробнее рассказывали, где в Киеве нельзя купаться.
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