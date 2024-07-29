Вечірні вогні й чудова музика! Куди сходити в Києві у серпні — культурний дайджест від Вікон

Останній місяць літа має запам’ятатися, адже чекати тепла доведеться ще майже рік! Щоб додати незабутніх моментів у життя, радимо ходити на культурні заходи!
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
У нашому серпневому дайджесті зібрані найцікавіші події міста для дорослих та дітей! Читай, куди піти в Києві у будні та вихідні!
Серпень відзначиться розмаїттям театральних вистав для глядачів різного віку! Актуальна добірка вистав для дорослих та дітей:
Фото: Unsplash
Раніше ми детальніше розповідали, де в Києві не можна купатися.
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