Вечірні вогні й чудова музика! Куди сходити в Києві у серпні — культурний дайджест від Вікон

Останній місяць літа має запам’ятатися, адже чекати тепла доведеться ще майже рік! Щоб додати незабутніх моментів у життя, радимо ходити на культурні заходи!

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

У нашому серпневому дайджесті зібрані найцікавіші події міста для дорослих та дітей! Читай, куди піти в Києві у будні та вихідні!

Відеоверсія матеріалу: Відтепер ти можеш переглядати короткі відеоверсії матеріалів, які ми створили за допомогою штучного інтелекту

Події Києва у серпні 2024

Серпень відзначиться розмаїттям театральних вистав для глядачів різного віку! Актуальна добірка вистав для дорослих та дітей:

Театральні вистави у Києві: серпень 2024

П’яні вишні — театральний простір CULT, 2 та 22 серпня о 19:00. Ціна: 280-520 грн.

Без зобовʼязань — театральний простір CULT, 4 та 23 серпня о 18:00 та 19:00. Ціна: 280-520 грн.

Сім розгніваних джентльменів — Театр Актор, 6 серпня о 18:00. Ціна: 100-390 грн.

Дівич-вечір — Центральний будинок офіцерів, 8 серпня о 18:00. Ціна: 300-950 грн.

Стус: Перехожий — ЦСМ ДАХ, 9 серпня о 19:00. Ціна: 400 грн.

Сірі бджоли — Київський драматичний театр на Подолі, 11 та 24 серпня о 16:00. Ціна: 200-700 грн.

Райський острів — Театральна зала Київської фортеці, 17 серпня о 17:00. Ціна: 200 грн.

Украдене щастя — Театр Золоті Ворота, 25 серпня о 18:00. Ціна: 450 грн.

Майська ніч — Центральний будинок офіцерів, 26 серпня о 19:00. Ціна: 200-600 грн.

Будьте як вдома — Freedom Hall, 27 серпня о 19:00. Ціна: 200-890 грн.

Вистави для дітей

Резиденція Мавки — ВДНГ, протягом серпня з 10:00. Ціна: 350 грн.

Пригоди Батискафчика та Морського Коника — Київський планетарій, у вихідні о 10:45. Ціна: 250-300 грн.

Подорож зі світлом — Київський планетарій, 4 серпня о 13:45. Ціна: 250-300 грн.

Шоу-програма для дітей Антифокусник — Київський культурний кластер Краків, 17 серпня о 15:00. Ціна: 350 грн.

Дитяче наукове шоу Хімія — Мала сцена Театру BEAT, 3 та 10 серпня о 15:00 та 17:00. Ціна: 350 грн.

Таємниці Невермору — Центральний будинок офіцерів, 28 серпня о 17:00. Ціна: 150-500 грн.

Концерти в Києві у серпні 2024

O.Torvald — V’YAVA, 1 серпня о 18:00. Ціна: 700-1200 грн.

Музика з культового кіно — дах ЦУМ, 1 серпня о 19:00. Ціна: 550-750 грн.

Поп-хіти у виконанні симфонічного оркестру — дах Gulliver, 3 серпня о 19:00. Ціна: 300-1000 грн.

GO_A — V’YAVA, 9 серпня о 18:00. Ціна: 600-1500 грн.

ДК Енергетик — V’YAVA, 10 серпня о 18:00. Ціна: 500-900 грн.

Пиріг і Батіг. Замордовані. Подзвін перший — Дворик МЦКМ, 15 серпня о 19:00. Ціна: 300-1000 грн.

КінОрганум — Київський планетарій, 17 серпня о 19:30. Ціна: 800-1200 грн.

Без обмежень — Курені, 18 серпня о 19:00. Ціна: 1000 грн.

Макс Барських — Osocor Residence, 23 серпня о 17:00. Ціна: 999-5000 грн.

Klavdia Petrivna — Палац спорту, 30-31 серпня о 18:00. Ціна: 849-1149 грн.

Стендапи у Києві

Просто Stand Up на Подолі — Docker-G паб, 1 серпня о 19:00. Ціна: 250-300 грн.

Ветерани космічних військ. Шоу Вікторина. Велика зйомка — Центр культури та мистецтва НАУ, 3 серпня о 18:00. Ціна: 450-700 грн.

Підпільний стендап — дах Kooperativ, 3 серпня о 18:30. Ціна: 450 грн.

Розгони від бродячого стендапу — Бочка Pub, 4 серпня о 17:00. Ціна: 200 грн.

Відкритий мікрофон — Underground Standup Club, 5 серпня о 18:30. Ціна: 150 грн.

English open mic — Underground Standup Club, 6 серпня о 18:30. Ціна: 200 грн.

Імпровізаційне шоу Королі Крінжу — Підвал культури, 8 серпня о 18:30. Ціна: 250-400 грн.

Благодійний культурний фестиваль Нравиця! — ВДНГ, 17 та 18 серпня з 10:00. Ціна: 374-999 грн.

Виставки у Києві у серпні 2024

Виставка номінантів на премію Future Generation Art Prize 2023/24 — PinchukArtCentre, до грудня 2024.

МАТЕРІЯ MATTERS. Український арттекстиль — Український дім, до 1 вересня. Вхід: 100 грн.

Україна Берегиня — Творча студія Диво, до 25 серпня. Ціна: 20 грн.

Музей становлення української нації — вул. Лаврська, 27, щодня, Ціна: 10-850 грн.

Виставка Між прощанням і поверненням — Мистецький арсенал, до 4 серпня. Ціна: 60-300 грн.

Інші цікаві події Києва у серпні 2024

Фестиваль Культура ЕТНО — V’YAVA, 3 та 4 серпня. Ціна: 250-400 грн.

Музична платформа України — МЦКМ, 3 серпня о 17:30. Ціна: 400-3300 грн.

Комедійно-Поведінкова Терапія — Urban Space 500, 3 серпня о 19:00. Ціна: 250 грн.

Підпільний кіноклуб — простір Generator, 11 серпня о 16:00. Ціна: 400 грн.

Back to the 90’s — Docker Pub, 17 серпня о 19:00. Ціна: 175-200 грн.

Песики Фест 2.0 — ВДНГ, 18 серпня о 12:00. Ціна: 150-200 грн.

Лесь Подерв’янський — тераса Д12, 22 серпня о 18:30. Ціна: 550-1090 грн.

Раніше ми детальніше розповідали, де в Києві не можна купатися.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.