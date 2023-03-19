Запрещали печатать, но ее крылатые фразы знает чуть ли не каждый! История творчества Лины Костенко и лучшие цитаты

Лина Костенко — украинская писательница, которая своими словами может задеть каждого за душу. После прочтения ее произведений можно часами находиться наедине со своими мыслями, ведь точно будет, над чем задуматься. Особенно после прочтения и осмысления Записок українського самашедшего.
Ее творчество изучают в школах, ее цитируют и ею восхищаются, хотя сама Лина не любит чрезмерного внимания и лести.
Сегодня, 19 марта, выдающейся украинской поэтессе исполнилось 93 года. В честь дня рождения Лины Костенко вспомним ее биографию, крылатые фразы и чем поэтесса занимается сейчас.
Лина Костенко родилась в 1930 году в Ржищеве в Киевской области. Ее отец — Василий Костенко — был педагогом и полиглотом, преподавал в местной школе. Позже семья переехала в Киев, жили в селе на Трухановом острове. В 1936 году отца Лины Костенко приговорили к десяти годам концлагерей как “врага народа”.
Детство Лины Костенко прошло в годы Второй мировой войны, поэтому она и раньше слышала звуки взрывов и видела разрушительные последствия обстрелов. В 1943 году ее село сожгли. Она редко говорила о войне в творчестве, но можно найти несколько строк о “балетной школе” заминированного поля или детства, потерянного на войне. Кроме этого, Трухановому острову она посвятила стихотворение Я виросла у Київській Венеції. В нем она описывает, как ей нравилось там жить, и как остров разрушили бомбы.
В первые Лина Костенко напичаталсь в 16 лет.
В первые Лина Костенко напичаталсь в 16 лет.
Окончила школу и поступила в Киевский педагогический институт, затем продолжила учебу в Московском литературном институте.
Впрочем, Лина Костенко могла бы и не стать поэтессой. Она сильно увлекалась философией и хотела изучать ее, но в университете Шевченко в Киеве ей отказали из-за “неблагонадежности” семьи. Об этом рассказала внучка Лины Ярослава-Франческа Барбьери.
Когда в 1956 году Лина Костенко стала выпускницей вузов, она уже имела три поэтических сборника. Ее могло ждать большое будущее, но книгу Зірковий інтеграл запретили к печати из-за политической позиции автора. Впрочем, Лину это не остановило, она начала печатать стихи в самиздате. Впоследствии появился новый сборник Княжа гора — снова запрет к печати. Говорят, что в одном из стихотворений Лина осветила Украину недостаточно советской. Но она не согласилась убирать его из сборника.
Фото: УП
А в 1963 году Лина Костенко оказалась среди молодых авторов, которым пригрозил секретарь ЦК КПУ по идеологии Андрей Скаба:
— Формалистические уловки со словом неизбежно приводят к затемнению идейно-художественного содержания произведения. А что дело именно такое, свидетельствуют некоторые произведения молодых поэтов Винграновского, Драча, Костенко.
Но ее это испугало, она ответила в своем поэтическом стиле Коректною одою ворогам, где можно увидеть такие строки:
Якщо мене ви й зігнете в дугу,
То ця дуга, напевно, буде вольтова.
Целых 16 лет Лина Костенко писала в стол. В 1987 году она получила Шевченковскую премию за произведение Маруся Чурай, но до этого оно шесть лет лежало в столе никому не известеное.
Целых 16 лет Лина Костенко писала в стол. В 1987 году она получила Шевченковскую премию за произведение Маруся Чурай, но до этого оно шесть лет лежало в столе никому не известеное.
Лина Костенко была одной из лидеров шестидесятнического движения и приходила на суды к диссидентам, которым инкриминировали антисоветскую деятельность и пропаганду. Она участвовала в протестах против ввода советских войск в Чехословакию. После аварии на ЧАЭС посещала зону отчуждения и участвовала в экспедициях.
Фото: Суспільне
Также малоизвестно, но в 1967 году кандидатуру Лины Костенко выдвигали на получение Нобелевской премии вместе с Павлом Тычиной и Иваном Драчем. Об этом свидетельствуют списки, обнародованные в 2017 году.
В 2000 году Леонид Кучма наградил Лину Костенко орденом Ярослава Мудрого V, а Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины. Но поэтесса отказывалась от наград, комментируя: “Политическую бижутерию не ношу”.
Впрочем, в 2022 году ее наградили Орденом Почётного легиона Франции, тогда она впервые за долгое время появилась на публике.
Фото: Getty Images
Во время вручения Ордена Почётного легиона Франции Лина Костенко ответила на несколько вопросов журналистов. Она сообщила, что сейчас постоянно пишет. Анонсировала целых три издания:
Я свое время не теряю. Будет большая книга прозы, книга стихов и книга осмыслений, что произошло, — сказала она.
Я свое время не теряю. Будет большая книга прозы, книга стихов и книга осмыслений, что произошло, — сказала она.
Лина добавила, что работала даже, когда под Киевом шли бои. Признается, что в первый месяц полномасштабной войны не писалось совсем, она постоянно следила за новостями. А потом взяла себя в руки и села за работу. Поделилась также своим отношением к россиянам:
— Это империя древняя-древняя, народ несвободен. У меня никогда не было никакого плохого чувства ни к одному народу, а сейчас россиян терпеть не могу. Я все тридцать лет независимости знала, что Россия нападет на нас. Даже в этой книге об украинском самашедшем — они думали, что это самашедший, а он единственный был нормальный.
Он знал, что однажды Украина проснется в другой стране. Так мы и проснулись во время войны, — сказала поэтесса.
Он знал, что однажды Украина проснется в другой стране. Так мы и проснулись во время войны, — сказала поэтесса.
С начала российской войны в Украине в 2014 году Лина Костенко принимала участие в гуманитарной акции Второй фронт АТО, передавала на фронт сборники своих стихов. А в 2018 году поддержала открытое письмо к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.
Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.
***
І щось в мені таке велить
збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна!
Доля не усміхається рабам!
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.
… і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
– Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
Страшні слова, коли вони мовчать.
Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер.
Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є.
Многие творческие личности свою боль войны перенесли в творчество. Так появились трогательные стихи о войне в Украине. Читай поэзию по ссылке.
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