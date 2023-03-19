Запрещали печатать, но ее крылатые фразы знает чуть ли не каждый! История творчества Лины Костенко и лучшие цитаты

Лина Костенко — украинская писательница, которая своими словами может задеть каждого за душу. После прочтения ее произведений можно часами находиться наедине со своими мыслями, ведь точно будет, над чем задуматься. Особенно после прочтения и осмысления Записок українського самашедшего.

Ее творчество изучают в школах, ее цитируют и ею восхищаются, хотя сама Лина не любит чрезмерного внимания и лести.

Сегодня, 19 марта, выдающейся украинской поэтессе исполнилось 93 года. В честь дня рождения Лины Костенко вспомним ее биографию, крылатые фразы и чем поэтесса занимается сейчас.

Сейчас также смотрят

Биография Лины Костенко: главные факты

Лина Костенко родилась в 1930 году в Ржищеве в Киевской области. Ее отец — Василий Костенко — был педагогом и полиглотом, преподавал в местной школе. Позже семья переехала в Киев, жили в селе на Трухановом острове. В 1936 году отца Лины Костенко приговорили к десяти годам концлагерей как “врага народа”.

Детство Лины Костенко прошло в годы Второй мировой войны, поэтому она и раньше слышала звуки взрывов и видела разрушительные последствия обстрелов. В 1943 году ее село сожгли. Она редко говорила о войне в творчестве, но можно найти несколько строк о “балетной школе” заминированного поля или детства, потерянного на войне. Кроме этого, Трухановому острову она посвятила стихотворение Я виросла у Київській Венеції. В нем она описывает, как ей нравилось там жить, и как остров разрушили бомбы.

В первые Лина Костенко напичаталсь в 16 лет.

Окончила школу и поступила в Киевский педагогический институт, затем продолжила учебу в Московском литературном институте.

Впрочем, Лина Костенко могла бы и не стать поэтессой. Она сильно увлекалась философией и хотела изучать ее, но в университете Шевченко в Киеве ей отказали из-за “неблагонадежности” семьи. Об этом рассказала внучка Лины Ярослава-Франческа Барбьери.

Когда в 1956 году Лина Костенко стала выпускницей вузов, она уже имела три поэтических сборника. Ее могло ждать большое будущее, но книгу Зірковий інтеграл запретили к печати из-за политической позиции автора. Впрочем, Лину это не остановило, она начала печатать стихи в самиздате. Впоследствии появился новый сборник Княжа гора — снова запрет к печати. Говорят, что в одном из стихотворений Лина осветила Украину недостаточно советской. Но она не согласилась убирать его из сборника.

А в 1963 году Лина Костенко оказалась среди молодых авторов, которым пригрозил секретарь ЦК КПУ по идеологии Андрей Скаба:

— Формалистические уловки со словом неизбежно приводят к затемнению идейно-художественного содержания произведения. А что дело именно такое, свидетельствуют некоторые произведения молодых поэтов Винграновского, Драча, Костенко.

Но ее это испугало, она ответила в своем поэтическом стиле Коректною одою ворогам, где можно увидеть такие строки:

Якщо мене ви й зігнете в дугу,

То ця дуга, напевно, буде вольтова.

Целых 16 лет Лина Костенко писала в стол. В 1987 году она получила Шевченковскую премию за произведение Маруся Чурай, но до этого оно шесть лет лежало в столе никому не известеное.

Лина Костенко была одной из лидеров шестидесятнического движения и приходила на суды к диссидентам, которым инкриминировали антисоветскую деятельность и пропаганду. Она участвовала в протестах против ввода советских войск в Чехословакию. После аварии на ЧАЭС посещала зону отчуждения и участвовала в экспедициях.

Также малоизвестно, но в 1967 году кандидатуру Лины Костенко выдвигали на получение Нобелевской премии вместе с Павлом Тычиной и Иваном Драчем. Об этом свидетельствуют списки, обнародованные в 2017 году.

Награды и отказ от них

В 2000 году Леонид Кучма наградил Лину Костенко орденом Ярослава Мудрого V, а Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины. Но поэтесса отказывалась от наград, комментируя: “Политическую бижутерию не ношу”.

Впрочем, в 2022 году ее наградили Орденом Почётного легиона Франции, тогда она впервые за долгое время появилась на публике.

Деятельность Лины Костенко сейчас

Во время вручения Ордена Почётного легиона Франции Лина Костенко ответила на несколько вопросов журналистов. Она сообщила, что сейчас постоянно пишет. Анонсировала целых три издания:

Я свое время не теряю. Будет большая книга прозы, книга стихов и книга осмыслений, что произошло, — сказала она.

Лина добавила, что работала даже, когда под Киевом шли бои. Признается, что в первый месяц полномасштабной войны не писалось совсем, она постоянно следила за новостями. А потом взяла себя в руки и села за работу. Поделилась также своим отношением к россиянам:

— Это империя древняя-древняя, народ несвободен. У меня никогда не было никакого плохого чувства ни к одному народу, а сейчас россиян терпеть не могу. Я все тридцать лет независимости знала, что Россия нападет на нас. Даже в этой книге об украинском самашедшем — они думали, что это самашедший, а он единственный был нормальный.

Он знал, что однажды Украина проснется в другой стране. Так мы и проснулись во время войны, — сказала поэтесса.

С начала российской войны в Украине в 2014 году Лина Костенко принимала участие в гуманитарной акции Второй фронт АТО, передавала на фронт сборники своих стихов. А в 2018 году поддержала открытое письмо к заключенному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову.

Лучшие цитаты Лины Костенко

Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.

***

І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна!

Доля не усміхається рабам!

***

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

***

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

***

… і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

– Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!

***

Страшні слова, коли вони мовчать.

***

Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер.

***

Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є.

Многие творческие личности свою боль войны перенесли в творчество. Так появились трогательные стихи о войне в Украине. Читай поэзию по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!