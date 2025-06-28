28 июня Украина отмечает День Конституции. Ее приняли в 1996 году и документ является не просто сборником правовых норм, а фундаментом украинской государственности, определяющим суверенитет, территориальную целостность, форму правления и основные права и свободы граждан.

Конституция Украины определяет правовую систему, отмечает верховенство права и выступает гарантией защиты человеческого достоинства.

Но значение Конституции не сугубо юридическое. Ведь этот документ является символом нашего стремления к свободе, волеизъявлению, национальной памяти, кульминацией веков национального стремления к самоопределению и фундаментальным правам.

Идея этого материала — проанализировать, как мысли и высказывания выдающихся деятелей украинской истории и культуры перекликаются с конституционными нормами, придавая им дополнительный смысл, эмоциональную глубину и исторический контекст.

Вікна-новини советуют читать этот материал на украинском языке.

Документ нашей свободы

Статья 1. Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством.

Василь Стус: Всі, хто проти диктатуры — встаньте!

Микола Міхновський: Ми виписали на прапорі: одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі.

Степан Бандера: В нас тепер є один основний принцип, одна головна мета — Суверенна Соборна Українська Держава. До неї йдемо неухильно.

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине высшей социальной ценностью.

Іван Дзюба: Ми повинні судити про те чи інше суспільство не за його зовнішніми технічними досягненнями, а за тим, яке місце займає і що значить у ньому людина, як ціняться в ньому людська гідність і людська совість.

Статья 10. Государственный язык в Украине — украинский.

Ліна Костенко: Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

В’ячеслав Чорновіл: Допустити дві державні мови, або одну державну, а одну офіційну — значить зруйнувати державу.

Статья 21. Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы.

Олександр Довженко: Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди.

Василь Симоненко: Ми — це не безліч стандартних “я”, а безліч всесвітів різних.

Статья 43 Каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает, или на который свободно соглашается.

Григорій Сковорода: Сродна праця — це найсолодша в світі річ.

Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Олександр Довженко: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, проллєш батькову і братову проллєш!

Микола Міхновський: Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення ідеалу. Ми розуміємо, що боротьба буде довга і люта. Що ворог безпощадний і дужий. Ми востаннє виходимо на історичну арену, і або поборемо, або вмремо.

Статья 27 Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.

Тарас Шевченко: Кожна людина — це світ, який із ним народжується і з ним вмирає.

Іван Франко: Вічний революціонер — Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю, — Він живе, він ще не вмер.

Статья 30. Каждому гарантируется неприкосновенность жилья.

Тарас Шевченко: В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

Статья 34. Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Микола Руденко: Для оцінки суспільства — прогресивне воно чи регресивне — існує тільки одне мірило: свобода слова, свобода інформації. Інших критеріїв немає, бо ж не про мурашник мова, працю якого також високо шануємо, — мова про людське суспільство. А людське суспільство — це Слово.

Статья 36 Граждане Украины имеют право на свободу объединения в политические партии и общественные организации.

Речь идет об объединении для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения политических, экономических, социальных, культурных и других интересов, за исключением ограничений, установленных законом в интересах национальной безопасности и общественного порядка, здравоохранения населения или защиты прав и свобод других людей.

Дмитро Донцов: Нація, в якій воля до власного політичного ідеалу, до політичного чину ще не розвинена або розвинена рудиментарно, властиво, не є нація, а тільки нарід…

Степан Бандера: В кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу роль відіграють два основні його складники: ідея і людина. Провідні ідеї і світоглядові засади в ідеологічному русі та керівні програмові постанови в політичному — творять “душу”, істоту, внутрішній зміст руху. Люди, які визнають, поширюють і здійснюють ідеї та програму і з тією метою беруть активну участь в русі, — творять його живий, діючий організм.

Статья 37. Запрет деятельности противоукраинских партий и организаций.

Речь идет об образовании и деятельности политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилие, накал права и свободы человека, здоровье населения — они запрещаются.

Степан Бандера: Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає Свободу — він матиме Хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.

Статья 39. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно извещаются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Пилип Орлик: Народ завжди має право протестувати проти гніту.

Статья 53 Каждый имеет право на образование.

Тарас Шевченко: Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

Статья 57. Каждому гарантируется право знать свои права и обязанности.

Михайло Коцюбинський: Не можна мати права, не маючи обов’язків.

Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины.

Олександр Довженко: Ми б’ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, — за Батьківщину.

Статья 66. Каждый обязан не причинять вред природе, культурному наследию, возмещать нанесенный им ущерб.

Олександр Довженко: Якщо ти за все життя не посадив жодного дерева — плати за чисте повітря.

Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Украины.

Вʼячеслав Липинський: Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

Известные высказывания Василия Стуса, Леси Украинки, Вячеслава Чорновила, Ивана Франко и Григория Сковороды приобретают более глубокий смысл когда анализировать, что, в конце концов, они привели украинский народ к борьбе и тому, что мы имеем сейчас.

Не повинуемся. Не сдаемся. Помним о потерях среди предков и нашего поколения. Это неотделимая часть нашего ДНК и самосознания.

Так веками формировались постулаты о нашем всё: правах граждан на участие в жизни государства, на мирные собрания и обращения, обязанность по защите отечества и уважение друг к другу.

Высокая политическая активность украинцев, их скептицизм по отношению к власти и готовность к самоорганизации являются прямым следствием длительных периодов оккупации и борьбы за автономию. Конституционные гарантии этих прав отражают глубоко демократический общественный импульс, сформировавшийся на протяжении веков.

А об украинцах, вошедших в историю как борцы за нашу независимость и существование, мы рассказывали тебе в нашем другом материале. О десяти известных фигурах, читай по ссылке.

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