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Разбор

Всі, хто проти диктатури — встаньте! Цитаты известных украинцев, нашедших отражение в Конституции

Виктория Мельник, журналист сайта Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 28 июня 2025, 08:00
День Конституции 2025

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