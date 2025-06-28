28 червня Україна відзначає День Конституції. Її ухвалили 1996 року й документ є не просто збіркою правових норм, а наріжним каменем української державності, що визначає суверенітет, територіальну цілісність, форму правління та основні права і свободи громадян.

Конституція України окреслює правову систему, наголошує на верховенстві права та виступає гарантією захисту людської гідності.

Але значення Конституції — не суто юридичне. Адже цей документ є символом нашого прагнення до свободи, волевиявлення, національної памʼяті, кульмінацією століть національного прагнення до самовизначення та фундаментальних прав.

Ідея цього матеріалу — проаналізувати, як думки та висловлювання видатних діячів української історії та культури перегукуються з конституційними нормами, надаючи їм додаткового сенсу, емоційної глибини та історичного контексту.

Документ нашої свободи

Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Василь Стус: Всі хто проти диктатури — встаньте!

Микола Міхновський: Ми виписали на прапорі: одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі.

Степан Бандера: В нас тепер є один основний принцип, одна головна мета — Суверенна Соборна Українська Держава. До неї йдемо неухильно.

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Іван Дзюба: Ми повинні судити про те чи інше суспільство не за його зовнішніми технічними досягненнями, а за тим, яке місце займає і що значить у ньому людина, як ціняться в ньому людська гідність і людська совість.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Ліна Костенко: Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

В’ячеслав Чорновіл: Допустити дві державні мови, або одну державну, а одну офіційну — значить зруйнувати державу.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Олександр Довженко: Ті держави здатні стати великими, у яких великі малі люди.

Василь Симоненко: Ми — це не безліч стандартних “я”, а безліч всесвітів різних.

Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Григорій Сковорода: Сродна праця — це найсолодша в світі річ.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

Олександр Довженко: Не пролив ти крові ворога в грізну лиху годину, проллєш батькову і братову проллєш!

Микола Міхновський: Наша нація ступила на новий шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, щоб вести до здійснення ідеалу. Ми розуміємо, що боротьба буде довга і люта. Що ворог безпощадний і дужий. Ми востаннє виходимо на історичну арену, і або поборемо, або вмремо.

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Тарас Шевченко: Кожна людина — це світ, який із ним народжується і з ним вмирає.

Іван Франко: Вічний революціонер — Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю, — Він живе, він ще не вмер.

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Тарас Шевченко: В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Микола Руденко: Для оцінки суспільства — прогресивне воно чи регресивне — існує тільки одне мірило: свобода слова, свобода інформації. Інших критеріїв немає, бо ж не про мурашник мова, працю якого також високо шануємо, — мова про людське суспільство. А людське суспільство — це Слово.

Стаття 36. Громадяни України мають право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації.

Йдеться про обʼєднання для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Дмитро Донцов: Нація, в якій воля до власного політичного ідеалу, до політичного чину ще не розвинена або розвинена рудиментарно, властиво, не є нація, а тільки нарід…

Степан Бандера: В кожному ідеологічному чи політичному русі найважливішу роль відіграють два основні його складники: ідея і людина. Провідні ідеї і світоглядові засади в ідеологічному русі та керівні програмові постанови в політичному — творять “душу”, істоту, внутрішній зміст руху. Люди, які визнають, поширюють і здійснюють ідеї та програму і з тією метою беруть активну участь в русі, — творять його живий, діючий організм.

Стаття 37. Заборона на діяльність протиукраїнських партій та організацій.

Йдеться про утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення — вони забороняються.

Степан Бандера: Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає Свободу — він матиме Хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.

Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Пилип Орлик: Народ завжди має право протестувати проти гніту.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Тарас Шевченко: Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

Стаття 57. Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Михайло Коцюбинський: Не можна мати права, не маючи обов’язків.

Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

Олександр Довженко: Ми б’ємось за те, чому нема ціни в усьому світі, — за Батьківщину.

Стаття 66. Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Олександр Довженко: Якщо ти за все життя не посадив жодного дерева — плати за чисте повітря.

Стаття 68. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України.

Вʼячеслав Липинський: Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути.

Відомі висловлювання Василя Стуса, Лесі Українки, В’ячеслава Чорновола, Івана Франка та Григорія Сковороди набувають глибшого сенсу коли аналізувати, що, зрештою, вони привели український народ до боротьби й до того, що ми маємо зараз.

Не коримося. Не здаємося. Памʼятаємо про втрати серед предків та нашого покоління. Це невіддільна частина нашого ДНК та самосвідомості.

Так століттями формувалися постулати про наше все: права громадян на участь у житті держави, на мирні зібрання та звернення, обовʼязок щодо захисту вітчизни та повага одне до одного.

Висока політична активність українців, їхній скептицизм щодо влади та готовність до самоорганізації є прямим наслідком тривалих періодів окупації та боротьби за автономію. Конституційні гарантії цих прав є відображенням глибоко демократичного суспільного імпульсу, що сформувався протягом століть.

А про українців, які увійшли в історію як борці за нашу незалежність та існування, ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі. Про десятьох відомих постатей, читай за посиланням.

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