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Розбір

Всі, хто проти диктатури — встаньте! Цитати відомих українців, які знайшли відображення у Конституції

Вікторія Мельник, журналістка сайту Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 28 Червня 2025, 08:00
День Конституції 2025

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