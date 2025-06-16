Стиль життя Свята

Сотні голосувань та безсонна ніч: коли День Конституції України, історія створення найважливішого документа держави

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 16 Червня 2025, 11:15
День Конституції України
Фото Pexels

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