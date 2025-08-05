Львов, август и Словолюби: литературный вечер для тех, кто верит в силу Слова

У каждого из нас есть свой способ благодарить. Кто-то просто молча переводит деньги на банку. Кто-то вяжет сетки, чинит дроны, отправляет посылки на фронт.

А есть те, кто сочиняет слова — чтобы подарить людям надежду, спокойствие и благодарность. Так появились Словолюби.

Организаторы — три девушки и парень, которых объединило убеждение, что слово может действовать. Что поэзия, песня, разговор — это способ быть рядом. Иногда ближе, чем кажется.

Если ты также ценишь силу Слова, приходи 16 августа в 17:00 в Простір (Парк Культуры), Львов. Сюда приглашают друзей и незнакомцев на благотворительный литературно-музыкальный вечер.

Чтобы вместе слушать и вдохновляться, а заодно — собрать 100 000 грн на автомобиль для второй артиллерийской батареи 156 ОМБр.

Литературно-музыкальный вечер Словолюби во Львове

Это событие для тех, кому важно буквально погрузиться в глубину текста — почувствовать его каждой клеточкой.

Программа вечера такая:

чтение авторской поэзии;

выступление команды импровизации;

музыкальный вечер авторских песен.

Также обещают благотворительную ярмарку — с картинами, изделиями из стекла, наклейками, парфюмерией и всевозможными интересными вещами.

Будет “шкаф добра” с книгами — для тех, кто любит неожиданные литературные находки.

Устраивают также столик знакомств и нетворкинга — если захочется обсудить новые стихи и поделиться свежими идеями.

А еще обязательно бери с собой своего четвероногого любимца — потому что животным здесь тоже рады. Организаторы пообещали вкусняшки!

Словолюби — идея мероприятия

Организаторы говорят: все началось с мысли, что донат — это не единственный способ быть полезными.

У каждого из них своя сфера, свой инструмент и экспертиза — и из этого появились Словолюбы. Потому что иногда лучшее, что можно сделать — это творить, объединять людей и благодарить тех, кто держит нам небо над головой, — говорят идейные вдохновители.

Донаты — это не только обеспечение войска, но и благодарность этим людям за их работу, за жертву собственным временем, в частности ради такой молодежи, как мы.

— Мы не знаем, что будет дальше. Но если сможем — то почему бы нет? Значит, смогут и другие, — уверены организаторы.

Чтобы Словолюби точно знали, сколько гостей будут окружать поэзией и музыкой, на мероприятие нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке.

Стоимость: благотворительный донат на сбор — от 300 грн.

Военным вход бесплатный.

Поэзия имеет силу быть рядом. Иногда — в голосе, а иногда — в швах, стежках и цветах ниток — как это ощущает мастерица из Херсона. Более полугода она вышивает книгу поэта Михаила Олейника.

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