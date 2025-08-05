Львов, август и Словолюби: литературный вечер для тех, кто верит в силу Слова

Літературно-музичний вечір Словолюби Фото Pexels У каждого из нас есть свой способ благодарить. Кто-то просто молча переводит деньги на банку. Кто-то вяжет сетки, чинит дроны, отправляет посылки на фронт.А есть те, кто сочиняет слова — чтобы подарить людям надежду, спокойствие и благодарность. Так появились Словолюби. Организаторы — три девушки и парень, которых объединило убеждение, что слово может действовать. Что поэзия, песня, разговор — это способ быть рядом. Иногда ближе, чем кажется. Если ты также ценишь силу Слова, приходи 16 августа в 17:00 в Простір (Парк Культуры), Львов. Сюда приглашают друзей и незнакомцев на благотворительный литературно-музыкальный вечер. Чтобы вместе слушать и вдохновляться, а заодно — собрать 100 000 грн на автомобиль для второй артиллерийской батареи 156 ОМБр.Литературно-музыкальный вечер Словолюби во Львове Это событие для тех, кому важно буквально погрузиться в глубину текста — почувствовать его каждой клеточкой. Программа вечера такая: чтение авторской поэзии; выступление команды импровизации; музыкальный вечер авторских песен. Читать по теме Пітьма Павлюка, украинская поэзия и книги о саморазвитии: топ-50 произведений по программе єКнига Что успела купить украинская молодежь на средства от государства? Также обещают благотворительную ярмарку — с картинами, изделиями из стекла, наклейками, парфюмерией и всевозможными интересными вещами. Будет “шкаф добра” с книгами — для тех, кто любит неожиданные литературные находки. Устраивают также столик знакомств и нетворкинга — если захочется обсудить новые стихи и поделиться свежими идеями. А еще обязательно бери с собой своего четвероногого любимца — потому что животным здесь тоже рады. Организаторы пообещали вкусняшки! Словолюби — идея мероприятия Организаторы говорят: все началось с мысли, что донат — это не единственный способ быть полезными. У каждого из них своя сфера, свой инструмент и экспертиза — и из этого появились Словолюбы. Потому что иногда лучшее, что можно сделать — это творить, объединять людей и благодарить тех, кто держит нам небо над головой, — говорят идейные вдохновители. Донаты — это не только обеспечение войска, но и благодарность этим людям за их работу, за жертву собственным временем, в частности ради такой молодежи, как мы. — Мы не знаем, что будет дальше. Но если сможем — то почему бы нет? Значит, смогут и другие, — уверены организаторы. Чтобы Словолюби точно знали, сколько гостей будут окружать поэзией и музыкой, на мероприятие нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке. Стоимость: благотворительный донат на сбор — от 300 грн. Военным вход бесплатный. Поэзия имеет силу быть рядом. Иногда — в голосе, а иногда — в швах, стежках и цветах ниток — как это ощущает мастерица из Херсона. Более полугода она вышивает книгу поэта Михаила Олейника. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Отдых, Львов, Искусство, Музыка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter