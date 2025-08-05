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Львов, август и Словолюби: литературный вечер для тех, кто верит в силу Слова

Мария Бондар, редактор сайта 05 августа 2025, 17:00
Литературний вечер Словолюби
Літературно-музичний вечір Словолюби Фото Pexels

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