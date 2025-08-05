Львів, серпень і Словолюби: літературний вечір для тих, хто вірить у силу Слова

У кожного з нас є свій спосіб дякувати. Хтось просто мовчки переказує кошти на банку. Хтось в’яже сітки, лагодить дрони, відправляє посилки на фронт.

А є ті, хто складає слова — щоб подарувати людям надію, спокій і вдячність. Так з’явилися Словолюби.

Організатори — троє дівчат і хлопець, яких обʼєднало переконання, що слово може діяти. Що поезія, пісня, розмова — це спосіб бути поруч. Іноді ближче, ніж здається.

Якщо ти також цінуєш силу Слова, приходь 16 серпня о 17:00 у Простір (Парк Культури), Львів. Сюди кличуть друзів і незнайомців на благодійний літературно-музичний вечір.

Щоб разом слухати та надихатися і разом з тим — збирати 100 000 грн на автівку для другої артилерійської батареї 156 ОМБр.

Літературно-музичний вечір Словолюби у Львові

Це подія для тих, кому важливо буквально зануритись до глибини тексту — відчути його по-справжньому.

Тож програма вечора така:

читання авторської поезії;

виступ команди імпровізації;

музичний вечір авторських пісень.

Також обіцяють благодійний ярмарок — з картинами, виробами зі скла, наліпками, парфумерією та усілякими цікавинками.

Буде “шафа добра” з книжками — для тих, хто любить несподівані літературні знахідки.

Влаштовують також столик знайомств та нетворкінгу — якщо захочеться обговорити нові поезії та поділитися свіжими ідеями.

А ще обовʼязково бери з собою свого чотирилапого улюбленця — бо тваринам тут теж раді. Організатори пообіцяли смаколики!

Словолюби — ідея заходу

Організатори кажуть: усе почалося з думки, що донат — це не єдиний спосіб бути корисними.

У кожної з них є своя сфера, свій інструмент та експертиза — і з цього зʼявилися Словолюби. Бо іноді найкраще, що можеш зробити — це творити, обʼєднувати людей і дякувати тим, хто тримає нам небо над головою, — говорять ідейні натхненники.

Донати — це не лише про забезпечення війська, а й про вдячність цим людям за їхню роботу, за пожертву власним часом, зокрема задля такої молоді, як ми.

— Ми не знаємо, що буде далі. Але якщо зможемо — то чому б ні? Значить, зможуть й інші, — упевнені організатори.

Щоб Словолюби точно знали, скількох гостей будуть обгортати поезією та музикою, на захід потрібно обовʼязково зареєструватися за посиланням.

Вартість входу: благодійний донат на збір для ЗСУ — від 300 грн.

Військовим вхід безоплатний.

Поезія має силу бути поруч. Іноді — у голосі, а іноді — у швах, стібках і кольорах ниток — як це відчуває майстриня з Херсону. Понад півроку вона вишиває книгу поета Михайла Олійника.

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