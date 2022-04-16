Поздравляем со светлым праздником Пасхи! Приветствия с Пасхой в картинках

Люди начинают готовиться к Пасхе задолго до этого дня и уже думают, какие теплые поздравления с Пасхой будут посылать друзьям и родным.
Перед этим праздником длится сорокадневный суровый пост. Также за несколько недель до Пасхи, мы отмечаем ряд разных праздников церковного календаря.
Однако Пасха является самым важным праздником после Рождества. Христиане верят, что после страданий Иисус Христос воскрес.
Этот праздник всегда символизирует надежду на лучшее будущее.
В этот день люди желают друг другу всего лучшего, нельзя желать или делать зло другому.
Поэтому Вікна подготовили для тебя поздравления с Пасхой в картинках, чтобы ты мог (могла) отправить их своим родным или друзьям.
Картинки можно скачать по ссылке.
Как же на Пасху без пасхального кулича. Раньше мы рассказывали классический рецепт кулича.