Праздники

С годовщиной свадьбы: поздравления для супружеских пар, напомнящих о силе любви

Богдана Макалюк, журналист сайта 28 апреля 2025, 15:30
З річницею весілля: картинки та листівки
Фото Unsplash
С годовщиной свадьбы: поздравления для супружеских пар, напомнящих о силе любви
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можно ли брать конфеты с кладбища
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Можно ли брать конфеты с кладбища, опасно ли это: что говорят священники

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