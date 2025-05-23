Можно ли сажать перец возле помидоров: все за и против такого соседства

В период высадки рассады в открытый грунт возникает вопрос, можно ли сажать перец возле помидоров. Однозначного ответа нет, есть свои “за” и “против”.

Читай в материале, можно ли сажать перец рядом с помидорами, совместимость овощей и какие могут быть минусы.

Можно ли сажать перец возле помидоров

Некоторые огородники говорят, что перец можно и даже нужно сажать возле помидоров.

Аргументами является то, что эти культуры имеют похожие требования к почве, влаге и теплу. Им нужна одинаковая защита от вредителей и удобрения.

Но с другой стороны это может и навредить. Из-за того, что эти растения подвержены одним и тем же болезням, они могут быстро распространяться.

Кроме этого, может возникнуть проблема, что во время роста, а затем формирования завязи и плода эти растения будут мешать друг другу. Эти культуры любят одни и те же удобрения, поэтому могут тянуть из почвы одни и те же питательные микроэлементы.

Как результат — будет минимальный урожай и перца, и томатов просто потому, что растения будут “душить” друг друга, забирая питательные вещества у своего соседа.

Как правильно сажать перец возле помидоров

Если ты все-таки хочешь сажать перец возле помидоров, то нужно следовать нескольким простым советам:

расстояние между растениями должно быть 30-40 см, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить грибковые заболевания;

не высаживай слишком густо, особенно в теплицах;

одна грядка — разные сорта: лучше избегать посадки рядом горького перца с помидорами, потому что может измениться вкус плодов;

рядом нужно посадить базилик, лук или календулы — они не только полезны, но и защищают от вредителей.

Ранее мы рассказывали, когда сажать помидоры в открытый грунт.

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