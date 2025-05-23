Садоводство и огород

Можно ли сажать перец возле помидоров: все за и против такого соседства

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 мая 2025, 13:15
Можно ли сажать перец у помидоров
Фото Unsplash
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