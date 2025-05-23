Можно ли сажать перец возле помидоров: все за и против такого соседства

Фото Unsplash В период высадки рассады в открытый грунт возникает вопрос, можно ли сажать перец возле помидоров. Однозначного ответа нет, есть свои “за” и “против”. Читай в материале, можно ли сажать перец рядом с помидорами, совместимость овощей и какие могут быть минусы. Можно ли сажать перец возле помидоров Некоторые огородники говорят, что перец можно и даже нужно сажать возле помидоров.Аргументами является то, что эти культуры имеют похожие требования к почве, влаге и теплу. Им нужна одинаковая защита от вредителей и удобрения. Но с другой стороны это может и навредить. Из-за того, что эти растения подвержены одним и тем же болезням, они могут быстро распространяться. Кроме этого, может возникнуть проблема, что во время роста, а затем формирования завязи и плода эти растения будут мешать друг другу. Эти культуры любят одни и те же удобрения, поэтому могут тянуть из почвы одни и те же питательные микроэлементы. Как результат — будет минимальный урожай и перца, и томатов просто потому, что растения будут “душить” друг друга, забирая питательные вещества у своего соседа. Читать по теме Когда пикировать перец весной: правила пересадки Правила пикировки перца: читай в материале. Как правильно сажать перец возле помидоров Если ты все-таки хочешь сажать перец возле помидоров, то нужно следовать нескольким простым советам: расстояние между растениями должно быть 30-40 см, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и предотвратить грибковые заболевания; не высаживай слишком густо, особенно в теплицах; одна грядка — разные сорта: лучше избегать посадки рядом горького перца с помидорами, потому что может измениться вкус плодов; рядом нужно посадить базилик, лук или календулы — они не только полезны, но и защищают от вредителей. Ранее мы рассказывали, когда сажать помидоры в открытый грунт. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter