Диалог с совестью в обертке гангстерской драмы: рецензия на фильм Носорог

На этой неделе в украинский прокат выходит новая лента Олега Сенцова Носорог — криминальная драма, рассказывающая о судьбе одного бандита в девяностых годах. Я уже посмотрел фильм и готов рассказать, чем он может заинтересовать зрителя.

Носорог открывается с длинной сцены, рассказывающей о взрослении главного героя.

Его отец попадает в тюрьму, старший брат отправляется на войну в Афганистане, а сестра выходит замуж, пожалуй, сразу после совершеннолетия. Практически все это время мать растит детей сама.

Первые 15 минут Олег Сенцов показывает условия позднего Советского Союза, в которых растет будущий бандит. Собственно, этот пролог вырисовывает такую ​​картину, в которой главный герой просто не мог не пойти по криминальному пути.

Уже взрослый бандит вместе с друзьями промышляет мелким криминалом и в одной из схваток переходит дорогу лысому авторитету Черепу.

После жестокой драки получает шишку на лбу — так и появляется его кличка Носорог. Именно это событие окончательно толкает Носорога в болото криминалитета, из которого ему никогда не выбраться.

Вторая картина Олега Сенцова, мировая премьера которой состоялась на Венецианском фестивале — это архетипическая криминальная история падения героя.

В истории кино гангстерские фильмы уже давно стали отдельным жанром, не раз переживавшим подъемы и падения. Кроме этого, гангстерское кино нашло себя в разных странах и показало национальный колорит местного криминалитета.

Фильмы об итальянской и американской мафии, японской якудзе или восточноазиатской триаде стали феноменами и прочно закрепились в истории кино.

Поэтому совсем не удивительно, что рано или поздно в Украине, учитывая ее историю, должен был появиться фильм, который всерьёз показал бы мир бандитизма. Такой лентой стал Носорог.

Однако удалось ли Олегу Сенцову передать дух эпохи и раскрыть особенности украинского криминалитета? Если коротко, то удалось весьма условно.

Архетипичность Носорога одновременно является его сильной и слабой стороной. Поскольку фильм рассказывает довольно общую историю о пути бандита, то понятна она не только для украинского зрителя, но и для мирового.

Тем не менее эта же сторона фильма Сенцова играет в минус, потому что похожий сюжет уже был рассказан сотни раз.

Эстетически фильм передает атмосферу девяностых: в кадре звучат поп-хиты того времени, герои одеты по моде десятилетия, а локации прекрасно отражают бурный период нашей страны.

Но лента все же очень поверхностно раскрывает особенности украинского криминалитета и не дает ответа на вопрос, чем украинские бандиты отличаются от любых других. Хотя, возможно, этот вопрос и не был главным для Олега Сенцова, а смысл Носорога на самом деле немного глубже, чем может показаться на первый взгляд.

История в Носороге работает не только как переосмысление или отображение эпохи. Это в первую очередь путешествие по страницам памяти конкретного бандита, отражаемое в одной из линий ленты, где главный герой разговаривает в автомобиле с таинственным незнакомцем.

Путешествие по памяти подчеркнуто визуально как монтажом, так и атмосферой конкретных эпизодов. Если одни сцены из своей жизни Носорог помнит достаточно подробно, то другие — смазаны либо вообще вытеснены.

Вспоминая свою жизнь, главный герой ищет оправдания. Он понимает, что совершал зло, но оправдывает это эпохой, когда человек человеку был волком.

Да, он действительно был мразью, но все вокруг были еще хуже.

Впрочем, когда Носорог заявляет об этом, совесть все же находит в памяти эпизод, когда от его рук пострадали невинные люди — дети.

Собственно, в этой сцене и кроется разгадка Носорога, ведь главная задача ленты не в том, чтобы просто показать эпоху, а исследовать совесть.

В одной из финальных сцен Носорог рассуждает о том, что практически все, кого он знал, с кем творил беспредел, либо мертвые, либо ушли в политику. Но сам он оказался в состоянии, где ни жив ни мертв — совесть все же не дает жить дальше по-настоящему и простить себя.

Конечно, такая тема может показаться несколько наивной, однако Сенцову удается передать довольно правдоподобно.

Следует отдать должное исполнителю главной роли Сергею Филимонову, который прекрасно вжился в роль и был убедительным не только в эпизодах, где нужно показать физические данные, но и во вполне драматичных.

Однако все же есть в сценарии и слабые места, например, эпизоды с разговором в автомобиле написаны слишком пафосно и неубедительно. Кроме того, финал ленты чересчур мелодраматический и слишком выбивается из тональности всего фильма.

В целом Носорог — это неплохая лента, которая, хоть и слегка поверхностно, но дает контекст своего периода, при этом поднимая достаточно сложный вопрос о человеческой совести.

Поэтому можно Носорога осудить, а можно и простить, но для этого выбора фильм следует все же посмотреть.

А пока мы снова остаемся в стороне от Оскара и надеемся на участие в самой престижной кинопремии мира в следующем году, читай, чего ждать от 94-й церемонии Оскара и кто попал в список номинантов.