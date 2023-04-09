Христос Воскрес! Как нужно поздравлять на Пасху и какое это имеет значение для верующих

Сегодня христиане западного обряда празднуют Пасху, а уже через неделю верующие восточного обряда также будут встречать этот светлый день.

Традиционно на этот праздник люди поздравляют друг друга специальной фразой — Христос Воскрес! На что другие отвечают — Воистину Воскрес!

Но что значат эти слова, сколько дней нужно так говорить и зачем целоваться при этом — читай в материале.

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Как нужно поздравлять на Пасху

Слова Христос Воскрес символизируют одну из наиболее важных и центральных догм христианской веры. Она говорит о том, что после распятия на кресте и смерти Иисус Христос воскрес из мертвых на третий день.

Воистину Воскрес — это ответ на приветствие, подтверждающий веру в то, что Иисус действительно воскрес. Вообще фраза Христос Воскрес — Воистину Воскрес является традиционным украинским поздравлением на Пасху. Это выражение радостного признания веры в воскресение Христа и надежды на возрождение жизни и духовной силы.

Обычно пасхальное приветствие повторяется семь дней, что называется благословением (в некоторых регионах Украины также известно как просветление или осветление).

Однако Православная церковь Украины отмечает, что приветствовать друг друга фразой Христос Воскрес! можно в течение 40 дней.

Праздник Пасхи — главное событие церковного года для всех христиан. Церковь празднует его дольше всех праздников — в течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня.

В течение 40 дней мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием: “Христос Воскрес!” — и отвечаем: “Воистину Воскрес!”, — пишут в ПЦУ.

После приветствия люди трижды обмениваются поцелуями на щеках, что символизирует возрождение и воскресение, а также святую Троицу (Отца Бога, Сына и Святого Духа).

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