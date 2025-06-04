Международный день корги: когда отмечаем праздник самых милых пушистиков

Их коротенькие лапки, улыбающиеся мордочки и бесконечная энергия уже давно покорили интернет и сердца миллионов! Корги — наверное самые милые животные в мире. И хотя каждый день с ними — это уже праздник, этим любимцам по всему миру посвящен особый день — Международный день корги.

Это не только шанс побаловать своего пушистого друга, но и возможность привлечь внимание к важной миссии — ответственному отношению к животным и поддержке тех, кто спасает их жизни. Узнай прямо сейчас самое интересное о Международном дне корги в нашем материале.

Когда Международный день корги

Праздник приходится на 4 июня и уже стал традиционным для владельцев и поклонников этой уникальной породы. В этот день соцсети полны фото улыбок песиков, а парки превращаются в праздничные площадки для собак. Хотя это не официальный государственный праздник, его влияние и популярность растут с каждым годом!

Международный день корги: история праздника

История праздника началась в 2019 году в США. Группа друзей, владельцев песиков, решила не просто устроить веселый праздник, но и сделать доброе дело: собрать средства для благотворительных организаций, которые занимаются спасением собак. Идея быстро распространилась. И вскоре 4 июня начали отмечать в разных уголках мира.

Этот праздник не только о развлечениях, но и о повышении осведомленности об ответственном уходе и важности стерилизации животных. Он также позволяет сплотить сообщество владельцев животных и поддержать приюты, где много собак еще ждут своих домов.

День корги 2025: празднование

Ежегодно празднование Международного дня корги традиционно охватывает встречи любимцев в парках, тематические парады, выставки, благотворительные мероприятия или просто милые семейные прогулки. Некоторые владельцы организовывают фотосессии, тематические вечеринки или даже выпекают специальные лакомства для своих четвероногих друзей!

Если твой песик застенчив, праздник можно провести дома: научить животное новому трюку, поиграть любимыми игрушками или устроить просмотр сериалов под теплым одеялом. И не забудь поделиться очаровательным фото в соцсетях с хештегом #CorgiDay!

Мы празднуем больше, чем просто милую породу. Мы чтим радость, которую животные приносят в нашу жизнь, и напоминаем себе об ответственности и заботе, которой они заслуживают.

Международный день корги: подборка фото самых милых животных

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