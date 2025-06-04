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Международный день корги: когда отмечаем праздник самых милых пушистиков

Анастасия Жиденко, редактор сайта 04 июня 2025, 12:30
корги
Фото Unsplash

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