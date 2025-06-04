Міжнародний день коргі: коли відзначаємо свято наймиліших пухнастиків

Їхні коротенькі лапки, усміхнені мордочки та нескінченна енергія вже давно підкорили інтернет і серця мільйонів! Коргі — напевно наймиліші тваринки у світі. І хоча кожен день із ними — це вже свято, цим улюбленцям по всьому світу присвячений особливий день — Міжнародний день коргі.

Це не лише шанс побавити свого пухнастого друга, а й нагода привернути увагу до важливої місії — відповідального ставлення до тварин і підтримки тих, хто рятує їхнє життя. Дізнайся просто зараз найцікавіше про Міжнародний день коргі у нашому матеріалі.

Коли Міжнародний день коргі

Свято припадає на 4 червня і вже стало традиційним для власників та шанувальників цієї унікальної породи. У цей день соцмережі сповнені фото усмішок песиків, а парки перетворюються на святкові майданчики для собак. Хоча це не офіційне державне свято, його вплив та популярність зростають з кожним роком!

Міжнародний день коргі: історія свята

Історія свята почалася у 2019 році в США. Група друзів, власників песиків, вирішила не просто влаштувати веселе свято, а й зробити добру справу: зібрати кошти для благодійних організацій, які займаються порятунком собак. Ідея швидко поширилася. І незабаром 4 червня почали відзначати в різних куточках світу.

Це свято не лише про розваги, а й про підвищення обізнаності щодо відповідального догляду та важливості стерилізації тварин. Він також дає змогу згуртувати спільноту власників тваринок та підтримати притулки, де багато песиків ще чекають на свої домівки.

День коргі 2025: святкування

Щороку святкування Міжнародного дня коргі традиційно охоплює зустрічі улюбленців у парках, тематичні паради, виставки, благодійні заходи або просто милі родинні прогулянки. Деякі власники організовують фотосесії, тематичні вечірки або навіть випікають спеціальні ласощі для своїх чотирилапих друзів!

Якщо твій песик соромʼязливий, свято можна провести вдома: навчити тваринку нового трюку, погратися улюбленими іграшками або влаштувати перегляд серіалів під теплою ковдрою. І не забудь поділитися чарівним фото у соцмережах із хештегом #CorgiDay!

Ми святкуємо більше, ніж просто милу породу. Ми вшановуємо радість, яку тварини приносять у наше життя, та нагадуємо собі про відповідальність і турботу, якої вони заслуговують.

Міжнародний день коргі: добірка фото наймиліших тваринок

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