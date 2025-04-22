День собаки 2025: коли свято найвідданіших сердець

Найкращий друг людини — так називають собаку з давніх пір. Вона з гідністю несе це почесне звання і це настільки вкоренилося у свідомості, що навряд чи якась інша тварина зможе зайняти її місце.

Читай, коли відзначають День собаки та чому цей день важливий для любителів хвостиків — у матеріалі.

Собаки, яких люди приручили багато століть тому, й сьогодні відіграють важливу роль як наші незамінні супутники та помічники. Захищати, шукати, охороняти, рятувати та просто радувати — це все їх прерогатива.

Коли день собаки

Всесвітній день собак — 26 серпня. Його започаткувала американська зоозахисниця Коллін Пейдж у 2004 році. Мета цього дня — вшанування вірності, любові та важливої ролі, яку відіграють собаки в житті людей, а також популяризація відповідального ставлення до тварин. International Dog Day — офіційна міжнародна назва свята.

Як відзначають Міжнародний день собак:

Влаштовують довгу прогулянку зі своїм улюбленцем.

Щоб помогти притулкам для тварин — організовуються різноманітні благодійні акції.

Багато власників собак влаштовують фотосесії своїм улюбленцям.

Проводяться різні заходи для собак, наприклад, змагання з аджиліті, конкурси краси, та ін.

Коли день собаки в Україні

В Україні офіційного національного Дня собаки немає, але багато людей підтримують святкування 26 серпня разом з міжнародною спільнотою.

У цей день проводяться різноманітні заходи:

Організовуються ярмарки, де можна купити товари для тварин і надати підтримку притулкам.

Проводяться флешмоби, коли власники собак об’єднуються та разом вирушають на прогулянку зі своїми чотирилапими друзями.

Проводяться майстер-класи з дресування, грумінгу та інших важливих умінь, що допомагають краще доглядати за домашніми тваринами.

Цікаві факти про собак: відео

Чому цей день важливий для любителів хвостиків:

Це нагадування про любов і вірність собак, які часто стають повноправними членами сім’ї.

Допомагає привернути увагу до проблем безпритульних тварин та заохочує, щоб їх забирали в сім’ї.

Сприяє поширенню інформації про правильний догляд, тренування та здоров’я домашніх улюбленців.

А ще є Міжнародний день собаки-поводиря. Його відзначають щороку в останню середу квітня. У 2025 році це буде 30 квітня.

Понад 50 країн світу беруть участь у різноманітних заходах з метою звернути увагу суспільства на особливих тварин, що безкорисливо допомагають людям з інвалідністю.

Історія та значення свята

Собака-поводир — це спеціально навчена, вихована, слухняна тварина, що на відповідних курсах набула певних навичок для роботи із незрячими людьми. У поводирі обирають собак не всіх порід. Частіше за все такому навчанню піддаються добермани, лабрадори, королівські пуделі, німецькі вівчарки, боксери, золотисті ретривери.

Це свято було започатковано у 1992 році з метою вшанування роботи собак-поводирів, які допомагають людям з порушеннями зору орієнтуватися у світі та жити незалежно. Собаки-поводирі не лише забезпечують фізичну підтримку, але й стають вірними друзями та джерелом емоційної підтримки для своїх власників.

Чому це важливо

Підвищення обізнаності : Свято сприяє інформуванню суспільства про роль собак-поводирів та важливість їхньої роботи.

Підтримка програм навчання : Привертає увагу до необхідності фінансування та підтримки програм з підготовки собак-поводирів.

Соціальна інтеграція: Сприяє включенню людей з порушеннями зору в активне суспільне життя.

Як відзначають

У різних країнах проводяться заходи, присвячені роботі собак-поводирів, включаючи демонстрації їхніх навичок, освітні програми та благодійні акції на підтримку організацій, що займаються їхнім навчанням.

Ще раніше Вікна розповідали як собаки рятують життя в лікарні на Прикарпатті, і як такий проєкт, як каністерапія уже допоміг десяткам військових.

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