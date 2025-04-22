День собаки 2025: коли свято найвідданіших сердець

Фото Pexels Найкращий друг людини — так називають собаку з давніх пір. Вона з гідністю несе це почесне звання і це настільки вкоренилося у свідомості, що навряд чи якась інша тварина зможе зайняти її місце. Читай, коли відзначають День собаки та чому цей день важливий для любителів хвостиків — у матеріалі. Собаки, яких люди приручили багато століть тому, й сьогодні відіграють важливу роль як наші незамінні супутники та помічники. Захищати, шукати, охороняти, рятувати та просто радувати — це все їх прерогатива. Коли день собаки Всесвітній день собак — 26 серпня. Його започаткувала американська зоозахисниця Коллін Пейдж у 2004 році. Мета цього дня — вшанування вірності, любові та важливої ролі, яку відіграють собаки в житті людей, а також популяризація відповідального ставлення до тварин. International Dog Day — офіційна міжнародна назва свята. Як відзначають Міжнародний день собак: Влаштовують довгу прогулянку зі своїм улюбленцем. Щоб помогти притулкам для тварин — організовуються різноманітні благодійні акції. Багато власників собак влаштовують фотосесії своїм улюбленцям. Проводяться різні заходи для собак, наприклад, змагання з аджиліті, конкурси краси, та ін. Коли день собаки в Україні В Україні офіційного національного Дня собаки немає, але багато людей підтримують святкування 26 серпня разом з міжнародною спільнотою. У цей день проводяться різноманітні заходи: Організовуються ярмарки, де можна купити товари для тварин і надати підтримку притулкам. Проводяться флешмоби, коли власники собак об’єднуються та разом вирушають на прогулянку зі своїми чотирилапими друзями. Проводяться майстер-класи з дресування, грумінгу та інших важливих умінь, що допомагають краще доглядати за домашніми тваринами. Цікаві факти про собак: відео Чому цей день важливий для любителів хвостиків: Це нагадування про любов і вірність собак, які часто стають повноправними членами сім’ї. Допомагає привернути увагу до проблем безпритульних тварин та заохочує, щоб їх забирали в сім’ї. Сприяє поширенню інформації про правильний догляд, тренування та здоров’я домашніх улюбленців. Читати на тему Хвостата надія на порятунок: як собаки з ДСНС дістають з-під завалів та розміновують Україну Кінологи стали надважливими в умовах війни завдяки супер-навичці — перетворювати чотирилапих на рятувальників для українців. А ще є Міжнародний день собаки-поводиря. Його відзначають щороку в останню середу квітня. У 2025 році це буде 30 квітня. Понад 50 країн світу беруть участь у різноманітних заходах з метою звернути увагу суспільства на особливих тварин, що безкорисливо допомагають людям з інвалідністю. Історія та значення свята Собака-поводир — це спеціально навчена, вихована, слухняна тварина, що на відповідних курсах набула певних навичок для роботи із незрячими людьми. У поводирі обирають собак не всіх порід. Частіше за все такому навчанню піддаються добермани, лабрадори, королівські пуделі, німецькі вівчарки, боксери, золотисті ретривери. Це свято було започатковано у 1992 році з метою вшанування роботи собак-поводирів, які допомагають людям з порушеннями зору орієнтуватися у світі та жити незалежно. Собаки-поводирі не лише забезпечують фізичну підтримку, але й стають вірними друзями та джерелом емоційної підтримки для своїх власників. Чому це важливо Підвищення обізнаності: Свято сприяє інформуванню суспільства про роль собак-поводирів та важливість їхньої роботи. Підтримка програм навчання: Привертає увагу до необхідності фінансування та підтримки програм з підготовки собак-поводирів. Соціальна інтеграція: Сприяє включенню людей з порушеннями зору в активне суспільне життя. Як відзначають У різних країнах проводяться заходи, присвячені роботі собак-поводирів, включаючи демонстрації їхніх навичок, освітні програми та благодійні акції на підтримку організацій, що займаються їхнім навчанням. Ще раніше Вікна розповідали як собаки рятують життя в лікарні на Прикарпатті, і як такий проєкт, як каністерапія уже допоміг десяткам військових. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter