Как будет учиться твой ребенок? Опрос о форме обучения в Украине

Министерство образования и науки Украины рекомендовало начать новый учебный год в форме, наиболее приближенной к традиционной.

Конечно же, рекомендация касается спокойных регионов, где можно обеспечить безопасные условия преподавателям и учащимся.

Но согласны ли с этой рекомендацией родители детей и готовы ли они отправлять детей в школу во время войны? Опрос провел государственный сайт Образовательный омбудсмен Украины.

Чтобы узнать это, среди родителей школьников, воспитанников дошкольного, профессионального предвысшего, профессионально-технического и высшего образования провели опрос. В общей сложности в нем приняли участие 25 230 родителей.

Обучение в безопасном регионе с укрытием

Большинство родителей, 61,6% опрошенных, считают, что полный возврат к традиционной очной форме обучения во время войны — не лучшая идея.

Поэтому этот процент против очного обучения, даже если будут обустроены укрытия и ситуация в регионе будет позволять.

Еще одна часть опрошенных, 13,3%, не знают, стоит ли начинать традиционный образовательный процесс в данных условиях.

Другие родители поддерживают МОН и убеждены, что их дети должны ходить в школу. Они считают, что в спокойных регионах с надлежащим укрытием это оправдано.

Очно или дистанционно?

Когда родителям предложили самим выбрать форму образования, которая, по их мнению, будет лучшей для ребенка, то 62,5% без сомнений выбрали дистанционную.

Предпочли очное обучение лишь 13,8% родителей, аргументируя такую ​​форму лучшей для получения и усвоения знаний.

Другие же еще не определились с лучшей формой обучения или выбрали в качестве альтернативы индивидуальное и семейное обучение по ряду различных причин:

неопределенность ситуации безопасности в регионе;

ожидание оценки укрытий;

неопределенность по месту жительства и т.д.

А каким ты видишь этот учебный год? Твое мнение тоже чрезвычайно важно, поэтому предлагаем присоединиться к опросу.

Но учиться нужно не только детям. В Украине появилась возможность получить бесплатную IT-профессию. Узнай, как подать заявку на программу IT Generation.

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