Какой вариант владения оружием в Украине ты считаешь уместным? Новый опрос в Дії

Недавно в первом чтении парламент проголосовал за законопроект об обороте огнестрельного оружия в Украине. Но вопрос, какой именно вариант владения оружием уместен, остается открытым.

Поэтому Министерство внутренних дел решило спросить мнение украинцев на этот счет. С сегодняшнего дня стартует опрос в приложении Дія о владении нашими гражданами оружием.

Дискуссия об обороте огнестрельного оружия среди граждан длится уже более 8 лет — с начала российской агрессии.

Поэтому, по поручению президента Украины, мы совместно с парламентариями решили спросить, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным, — сказал в своем обращении министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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Как пройти опрос: инструкция

Опрос будет продолжаться семь дней, то есть до 1 июня. Принять участие могут только граждане старше 18 лет.

Чтобы пройти опрос, нужно:

Зайти в мобильное приложение Дія. Перейти в раздел Услуги. Нажать кнопку Опрос. Выбрать вариант и отправить ответ.

Среди возможных вариантов пользования оружием гражданами есть следующие:

Для особых нужд (пистолеты могут иметь все граждане Украины, соответствующие закону, однако носить оружие запрещено. Хранить можно будет только дома, использовать в тирах и на стрельбищах);

Для личной защиты (пистолеты могут иметь все граждане Украины, которые отвечают требованиям закона и могут свободно носить с собой в общественных местах);

Я против (пистолеты категорически не должны быть в обороте среди гражданского населения).

Такой опрос — доказательство того, что в Украине начинается эпоха электронной демократии.

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