Какой вариант владения оружием в Украине ты считаешь уместным? Новый опрос в Дії

Недавно в первом чтении парламент проголосовал за законопроект об обороте огнестрельного оружия в Украине. Но вопрос, какой именно вариант владения оружием уместен, остается открытым.
Поэтому Министерство внутренних дел решило спросить мнение украинцев на этот счет. С сегодняшнего дня стартует опрос в приложении Дія о владении нашими гражданами оружием.
Дискуссия об обороте огнестрельного оружия среди граждан длится уже более 8 лет — с начала российской агрессии.
Дискуссия об обороте огнестрельного оружия среди граждан длится уже более 8 лет — с начала российской агрессии.
Поэтому, по поручению президента Украины, мы совместно с парламентариями решили спросить, какой вариант владения оружием в Украине вы считаете уместным, — сказал в своем обращении министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
Опрос будет продолжаться семь дней, то есть до 1 июня. Принять участие могут только граждане старше 18 лет.
Чтобы пройти опрос, нужно:
Среди возможных вариантов пользования оружием гражданами есть следующие:
Такой опрос — доказательство того, что в Украине начинается эпоха электронной демократии.
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