ВСУ — лидеры доверия украинцев. А кто еще? Узнай результаты всенародного опроса и выскажи свое мнение

Последний год коренным образом изменил украинцев и их отношение ко многим сферам и социальным институтам.

Это подтверждают результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читай, изменилось ли доверие украинцев к ВСУ, президенту, церкви и СМИ по сравнению с 2021 годом. Также ты можешь поучаствовать в небольшом опросе от Вікон.

Сейчас также смотрят

Кому доверяют украинцы

В течение 4-27 декабря 2022 КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью.

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 995 взрослых украинцев во всех регионах, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных до 24 февраля 2022 года).

В тройке лидеров доверия украинцев оказались:

ВСУ (уровень доверия вырос с 72% до 96% по сравнению с декабрем 2021 года); президент Украины (уровень доверия вырос с 27% до 84%); волонтеры (уровень доверия вырос с 68% до 84%).

Зато доверие украинцев снизилось к церкви — с 51% до 44%. А вот доверие к российским СМИ в Украине упало практически до нуля — с 3% до 1%.

Рост доверия к политическому руководству и силовым структурам в условиях войны является еще одним свидетельством сплочения граждан в критических обстоятельствах.

Общественная сплоченность является одним из ключевых факторов успешного сопротивления врагу, — отмечают авторы исследования.

А кому ты доверяешь? Пройди опрос.

А ты знаешь, что большинство украинцев поддерживают восстановление статуса ядерного государства для Украины? Читай результаты нового исследования социологической группы Рейтинг.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!