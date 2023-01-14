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ВСУ — лидеры доверия украинцев. А кто еще? Узнай результаты всенародного опроса и выскажи свое мнение

Елена Яковлева, редактор сайта 14 января 2023, 07:30
Кому довіряють українці - результати всеукраїнського опитування
Фото: Национальная гвардия Украины

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