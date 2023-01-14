ВСУ — лидеры доверия украинцев. А кто еще? Узнай результаты всенародного опроса и выскажи свое мнение

Последний год коренным образом изменил украинцев и их отношение ко многим сферам и социальным институтам.
Это подтверждают результаты всеукраинского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Читай, изменилось ли доверие украинцев к ВСУ, президенту, церкви и СМИ по сравнению с 2021 годом. Также ты можешь поучаствовать в небольшом опросе от Вікон.
В течение 4-27 декабря 2022 КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения методом телефонных интервью.
На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 995 взрослых украинцев во всех регионах, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных до 24 февраля 2022 года).
В тройке лидеров доверия украинцев оказались:
Зато доверие украинцев снизилось к церкви — с 51% до 44%. А вот доверие к российским СМИ в Украине упало практически до нуля — с 3% до 1%.
Рост доверия к политическому руководству и силовым структурам в условиях войны является еще одним свидетельством сплочения граждан в критических обстоятельствах.
Рост доверия к политическому руководству и силовым структурам в условиях войны является еще одним свидетельством сплочения граждан в критических обстоятельствах.
Общественная сплоченность является одним из ключевых факторов успешного сопротивления врагу, — отмечают авторы исследования.
Графика: КМИС
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