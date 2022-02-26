Выходить на лестничные клетки! Расскажем, где укрыться от обстрелов в многоэтажном доме

К сожалению, сегодня в Киеве произошло то, чего больше всего боялись жители столицы. Вражеская ракета попала прямо в многоэтажку, где находились мирные люди.

Поэтому хотим рассказать вам, где нужно прятаться от обстрелов в домах разных типов.

Об этом рассказал инженер-конструктор Дмитрий Макогон.

Современные здания

Все современные здания очень прочные и устойчивые и рассчитаны против лавинообразного обрушения. Особенно это касается домов, имеющих 25 этажей. Там много бетона.

Поэтому при обстреле нужно выходить в коридор, на лестничные и лифтовые клетки, это ядра жесткости.

Они способны выдержать самые мощные удары, спокойно прячьтесь там.

Площадь на лестничных клетках не задымляется, ведь там нет окон. Ступени с обходной галереей не так хороши для тайника, ведь они близко к внешнему удару.

Панельные здания

В панельных домах плиты перекрытия могут превратиться в снаряд, и от них сложится вся секция.

Здесь самое безопасное место — отверстия двери в несущих стенах — это важно.

Несущая стена в панельных домах — бетонная, толщиной 150 мм. Можно укрыться в подвале, но от прямого попадания здание может упасть.

“Хрущевки”

В “хрущевках” часто несущие стены кирпичные, а перекрытия из пустотных панелей. Здесь тоже нужно прятаться в дверных проемах толстых кирпичных несущих стен.

Обломки

Главная опасность во время обстрелов — обломки. Они дом не обрушат, но вред могут нанести большой. Укрываться от них нужно в комнатах без окон.

Также нужно приготовить заранее воду и огнетушитель на случай возгорания, не забудьте выключить свет (рубильником).

Обычно лучше прятаться в ванной комнате.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что делать в чрезвычайной ситуации.