О первой мировой кибервойне, новых функциях Дії и безопасности персональных данных — рассказывает Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о первой мировой кибервойне и новых функциях Дії, которые заработали после начала полномасштабного вторжения России.

В частности, для украинцев уже работают:

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функция оповещения о передвижении врага (геолокация врага, фото оккупантов, техники и т.д.)

Десятки тысяч людей ежедневно извещают о передвижении врага, и это очень помогает украинским Вооруженным силам, говорят в Минцифры.

В планах еще несколько полезных сервисов для людей всех возрастов. В частности, разрабатывается возможность подачи через приложение Дія заявления на компенсацию поврежденного во время войны имущества.

Это сервис, который позволит информировать о том, что с вашей недвижимостью в зоне боевых действий случилась беда. Это необходимо для дальнейшего возмещения ущерба от государства.

Защищены ли персональные данные украинцев во время войны

Михаил Федоров отмечает: мы всегда защищались и запускали новые сервисы. Особенно на фоне российской агрессии.

В течение последних полугода — года Россия пыталась атаковать украинские информационные ресурсы, поэтому Украина выстраивала устойчивую защищенную систему.

Сейчас же на киберфронте происходит первая мировая война, потому что весь мир объединился против России.

В Минцифре говорят: большинство государственных сайтов России не работают; сломано большое количество баз данных РФ, множество информационных систем не работают в России. Все это сказывается на информационной безопасности страны-агрессора.

Россия разгромлена в киберпространстве, а мы продолжаем предоставлять новые услуги и строить защищенную систему.

Все персональные данные украинцев в безопасности, персональным данным ничего не угрожает, утверждает Михаил Федоров.

Напомним, в приложении Дія можно оформить еДокумент. Особенно актуально это будет для тех, кто в спешке не захватил документы из дому. Читай, что такое еДокумент и как его получить.