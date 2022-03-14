О первой мировой кибервойне, новых функциях Дії и безопасности персональных данных — рассказывает Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о первой мировой кибервойне и новых функциях Дії, которые заработали после начала полномасштабного вторжения России.
В частности, для украинцев уже работают:
Десятки тысяч людей ежедневно извещают о передвижении врага, и это очень помогает украинским Вооруженным силам, говорят в Минцифры.
В планах еще несколько полезных сервисов для людей всех возрастов. В частности, разрабатывается возможность подачи через приложение Дія заявления на компенсацию поврежденного во время войны имущества.
Это сервис, который позволит информировать о том, что с вашей недвижимостью в зоне боевых действий случилась беда. Это необходимо для дальнейшего возмещения ущерба от государства.
Это сервис, который позволит информировать о том, что с вашей недвижимостью в зоне боевых действий случилась беда. Это необходимо для дальнейшего возмещения ущерба от государства.
Михаил Федоров отмечает: мы всегда защищались и запускали новые сервисы. Особенно на фоне российской агрессии.
В течение последних полугода — года Россия пыталась атаковать украинские информационные ресурсы, поэтому Украина выстраивала устойчивую защищенную систему.
Сейчас же на киберфронте происходит первая мировая война, потому что весь мир объединился против России.
Сейчас же на киберфронте происходит первая мировая война, потому что весь мир объединился против России.
В Минцифре говорят: большинство государственных сайтов России не работают; сломано большое количество баз данных РФ, множество информационных систем не работают в России. Все это сказывается на информационной безопасности страны-агрессора.
Россия разгромлена в киберпространстве, а мы продолжаем предоставлять новые услуги и строить защищенную систему.
Россия разгромлена в киберпространстве, а мы продолжаем предоставлять новые услуги и строить защищенную систему.
Все персональные данные украинцев в безопасности, персональным данным ничего не угрожает, утверждает Михаил Федоров.
Напомним, в приложении Дія можно оформить еДокумент. Особенно актуально это будет для тех, кто в спешке не захватил документы из дому. Читай, что такое еДокумент и как его получить.