Взрывы в Ивано-Франковске и Луцке: что известно и есть ли пострадавшие

Утром пятницы, 11 марта, в Ивано-Франковске и Луцке раздались взрывы. Об этом сообщили городские головы указанных городов.

Обстрел Луцка: что известно

— Сегодня около 05:41 произошел обстрел четырьмя ракетами, которые, по оценкам, были выпущены из бомбардировщика Российской Федерации по объектам военного аэродрома Луцка, – подтвердил глава Волынской ОГА.

Пока известно о двух погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести – шесть. Сейчас продолжается разбор завалов.

В связи со взрывами коммунальщики временно прекратили работу двух котельных. Их работа будет возобновлена, когда ситуация стабилизируется.

Взрывы в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске утром тоже раздались взрывы в районе аэропорта. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

Враг нанес удар по Франковску. Разбираемся, почему не сработала система тревоги, – прокомментировал он.

Также Руслан Марцинкив призвал людей, которые проживают неподалеку от аэропорта, оставаться в укрытиях.

— Жители Крыховцев, Чукаловки, Опришевцев, микрорайона Городок, не уезжайте сейчас из дома и не перемещайтесь в ближайшее время по территории ваших районов. Пока оставайтесь дома для вашей безопасности. Когда опасность минует – сообщу! – пообещал городской голова.