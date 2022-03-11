Вибухи в Луцьку та Івано-Франківську: що відомо та чи є постраждалі

Ранком п’ятниці, 11 березня, в Івано-Франківську та Луцьку пролунали вибухи. Про це повідомили міські голови зазначених міст.

Обстріл Луцька: що відомо

— Сьогодні близько 05:41 відбувся обстріл чотирма ракетами, які за оцінками, були випущені з бомбардувальника Російської Федерації по об’єктах військового аеродрому Луцька, – підтвердив голова Волинської ОДА.

Наразі відомо про двох загиблих військовослужбовців. Поранених різного ступеня тяжкості — шість. Наразі триває розбір завалів.

У зв’язку з вибухами комунальники тимчасово припинили роботу двох котелень. Їх роботу буде відновлено, коли ситуація стабілізується.

Вибухи в Івано-Франківську

В Івано-Франківську ранком теж пролунали вибухи в районі аеропорту. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

— Ворог завдав удару по Франківську. Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги, — прокоментував він.

Також Руслан Марцінків закликав людей, які проживають неподалік аеропорту залишатися в укриттях.

— Мешканці Крихівців, Чукалівки, Опришівців, мікрорайону Городок, не виїжджайте зараз з дому та не переміщуйтеся найближчим часом територією ваших районів. Поки тримайтеся вдома задля вашої безпеки. Коли небезпека мине – повідомлю! – пообіцяв міський голова.