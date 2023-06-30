Что такое мотивационное письмо для ВУЗа и как правильно его писать: инструкция

В 2023 году поступающие, которые по разным причинам не сдавали НМТ (или не добрали определенное количество баллов) для поступления на специальности, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2023 года, должны написать мотивационное письмо в высшие учебные заведения. Что такое мотивационное письмо и как его правильно писать — читай в материале.
Кроме обязательной задачи для вступления 2023, мотивационное письмо часто пишут абитуриенты, которые выбирают творческие профессии.
К примеру, будущие журналисты, актеры и т.д. Кроме этого, мотивационное письмо часто нужно писать для поступления за границу, при приеме на работу (зависит от компании), подаваясь на образовательные программы и гранты. Поэтому в наше время все же нужно знать, как правильно писать мотивационное письмо.
Мотивационное письмо — это шанс представить себя как мотивированную, интересную и ответственную личность. Обычно это рассказ на несколько страниц о том, насколько сильно ты хочешь учиться в выбранном вузе или работать в желаемой компании.
Для того чтобы твое мотивационное письмо не отложили в сторону, нужно сделать яркое и интересное описание твоего уникального я.
Для того чтобы твое мотивационное письмо не отложили в сторону, нужно сделать яркое и интересное описание твоего уникального я.
Это нужно для того, чтобы показать, кто ты и почему ты хочешь, чтобы тебя приняли. Именно он будет важнейшим аргументом на вступлении 2023.
Часто на сайтах вузов выкладывают примеры и собственные условия для мотивационных писем. Однако есть ряд формальных условий, которых важно соблюдать:
По структуре письмо должно содержать шапку (сведения об адресате и адресанте), обращении, поступлении, основной и конечной части. В основной части следует описать факты, которые смогут положительно повлиять на решение вопроса о зачислении на обучение (на несколько абзацев). Например, рассказать о своих успехах в учебе.
Далее написать о своих достижениях, которые будут полезны для обучения по специальности.
Далее написать о своих достижениях, которые будут полезны для обучения по специальности.
Кроме этого, часто обращают внимание на социальные навыки, необходимые для получения отдельных профессий и дальнейшей успешной работы по специальности (например, психолог, педагог, юрист, менеджер и т.д.).
То есть в конце следует завершать текст небольшим итогом на несколько предложений, которые должны подтвердить твою готовность учиться.
О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.
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