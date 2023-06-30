Что такое мотивационное письмо для ВУЗа и как правильно его писать: инструкция

В 2023 году поступающие, которые по разным причинам не сдавали НМТ (или не добрали определенное количество баллов) для поступления на специальности, которым будут оказывать особую поддержку во время вступительной кампании 2023 года, должны написать мотивационное письмо в высшие учебные заведения. Что такое мотивационное письмо и как его правильно писать — читай в материале.

Что такое мотивационное письмо и когда его нужно писать

Кроме обязательной задачи для вступления 2023, мотивационное письмо часто пишут абитуриенты, которые выбирают творческие профессии.

К примеру, будущие журналисты, актеры и т.д. Кроме этого, мотивационное письмо часто нужно писать для поступления за границу, при приеме на работу (зависит от компании), подаваясь на образовательные программы и гранты. Поэтому в наше время все же нужно знать, как правильно писать мотивационное письмо.

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Что такое мотивационное письмо: объяснение

Мотивационное письмо — это шанс представить себя как мотивированную, интересную и ответственную личность. Обычно это рассказ на несколько страниц о том, насколько сильно ты хочешь учиться в выбранном вузе или работать в желаемой компании.

Для того чтобы твое мотивационное письмо не отложили в сторону, нужно сделать яркое и интересное описание твоего уникального я.

Это нужно для того, чтобы показать, кто ты и почему ты хочешь, чтобы тебя приняли. Именно он будет важнейшим аргументом на вступлении 2023.

Как написать хорошее мотивационное письмо для поступления в университет

Узнай о себе больше. Что тебе действительно интересно, почему именно ты заинтересован именно в этом заведении или образовательной программе. Запиши несколько уникальных черт, знаний или умений, которыми ты гордишься. Используй в мотивационном несколько из них, чтобы доказать приемной комиссии, что ты — ценный кандидат. Исследуй свой выбранный вуз и специальность. Узнай детали и обоснуй это в письме. Кроме этого, внимательно просмотри примеры мотивационных в интернете. Напиши перед главным мотивационным 5 таких писем (черновиков). После этого дай почитать их друзьям, родителям, учителям. Через несколько дней перечитай их сам (-а). Подумай, все ли хорошо, ничего ли ты не упустил (-ла) и т.д. В письме ты должен ответить на ряд важных вопросов: Кто ты? Почему хочешь поступать именно в университет и факультет? Что в тебе особенного? Почему ты хороший кандидат. В конце нужно подытожить, какой у тебя жизненный опыт, квалификация, как раньше ты проявлял себя в выбранном направлении. Завершай письмо тем, чтобы просмотреть, правильный ли шрифт для этого ты выбрал (-ла), поместилось ли все это в одну страницу, перечитай грамматику.

Какая должна быть структура мотивационного письма: главные особенности и требования

Часто на сайтах вузов выкладывают примеры и собственные условия для мотивационных писем. Однако есть ряд формальных условий, которых важно соблюдать:

лаконичность;

четкая структура;

безэмоциональность (мотивационный не должен иметь эмоционального оттенка, лучше стремиться к сдержанности, рассудительности, серьезности);

грамотность.

По структуре письмо должно содержать шапку (сведения об адресате и адресанте), обращении, поступлении, основной и конечной части. В основной части следует описать факты, которые смогут положительно повлиять на решение вопроса о зачислении на обучение (на несколько абзацев). Например, рассказать о своих успехах в учебе.

Далее написать о своих достижениях, которые будут полезны для обучения по специальности.

Кроме этого, часто обращают внимание на социальные навыки, необходимые для получения отдельных профессий и дальнейшей успешной работы по специальности (например, психолог, педагог, юрист, менеджер и т.д.).

То есть в конце следует завершать текст небольшим итогом на несколько предложений, которые должны подтвердить твою готовность учиться.

О других нововведениях при проведении НМТ мы рассказывали ранее: читай в нашем другом материале.

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