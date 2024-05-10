Дроны на фронт, не выходя из дома. Как девушка из Черновцов делает беспилотники своими руками

Виолетта Олейник из Черновцов своими руками собирает БПЛА для украинских военных. Девушка прошла специализированные онлайн-курсы, где и научилась этому делу.

В интервью изданию Фокус девушка рассказала, с чего начать производство дронов, какие инструменты и детали нужны, какие возникают проблемы при сборе и как их решить.

Как научиться собирать БПЛА и сколько это стоит

По словам Виолетты, есть много курсов, где можно полноценно научиться собирать дроны. На одном из таких она и стала специалистом по этому делу. Но чтобы собрать само устройство, нужно закупить ряд деталей для него.

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Самый простой дрон из самых дорогих деталей будет стоить примерно 12 тысяч гривен без аккумулятора. Для самой работы нужно купить паяльник, регулирующий температуру для каждой платы. Стоит он около 2 тысяч гривен. Еще нужно припой и флюс.

То есть уложиться в 15-20 тысяч гривен для производства первого дрона — вполне возможно, заключает девушка. В общем, расходников идет немного, в основном расходы занимают именно детали для дрона.

Себестоимость наименьшего БпЛА — около 17 000 гривен вместе с аккумулятором. Аккумулятор стоит 3200 гривен, а без него детали обходятся где-то в 13 000 гривен.

— У меня нет необходимости считать, потому что не продаю дроны. Восьмерка-бомбер раньше стоил примерно 35500 грн. Дрон камикадзе — 23 000 грн, — добавляет Виолетта.

Что нужно иметь, чтобы собрать дрон

Виолетта говорит, что дефицит деталей для дронов ощутим разве что при блокировании границы с Польшей. Но сейчас многие украинские предприниматели закупают детали из Китая, поэтому достать запчасти для беспилотников стало легче.

— Вообще желательно покупать детали в Украине, если они производятся здесь. Сейчас уже начали появляться некоторые детали украинского производства, по цене они могут быть такими же, как и китайские, возможно немного дороже. Все-таки поддерживайте украинскую экономику. К тому же не нужно долго ждать, потому что ты покупаешь в Украине, — советует девушка.

Детали неукраинского происхождения лучше покупать в Китае, потому что получается дешевле выгоднее. Украинских деталей не так много, есть всего два-три производителя плат.

Виолетта знает одного производителя плат для радиоуправления. Из-за того, что она слышала, они заказываются на китайских заводах, но под характеристики, которые нужны для украинских боевых дронов, потому что китайские детали проектировались для спортивных.

Благодаря тому, что раньше работала ювелиром, у девушки много инструментов, которые помогают и при сборе дронов. Из дополнительных инструментов, которые можно использовать, – экстрактор резьбы. Он нужен, когда стерлась резьба на винтике.

Аккумуляторы для дронов есть два типа — литий-ионные и литий-полимерные. Кто-то берет какие-то подержанные, кто-то — с электронных сигарет, кто-то — от Samsung.

Лучшими считаются элементы Molicel, они обладают наибольшей емкостью, токоотдачей и стабильностью.

Виолетта также подчеркивает, что дроны должны быть качественными, даже если их использование не будет долгосрочным:

— Часто замечала, когда люди думают: если идет на фронт, оно не должно быть очень качественным, потому что сгорит или прилетит ракета и уничтожит. Так же и с дронами — будто он одноразовый и не нужно ставить дорогостоящие элементы.

А на самом деле это очень важно, потому что FPV-дрон в основном запускают по первой линии фронта. Твой дрон летит с бомбой над головами собратьев, сидящих на первой линии в окопах. Очень важно, чтобы долетел до врага, а не упал на них. Поэтому не надо экономить, — уверена она.

Процесс создания БпЛА и сложности процесса

До того как собирать дроны, Виолетта умела перепаивать розетки. Училась в художественном училище на художественной отделке стекла во Львове, делала витражи. Работа очень напоминает изготовление дронов.

— Сама идея сбора дронов меня пугала, потому что видела, как мой брат собирает БПЛА самолетного типа, и там тоже были очень маленькие микросхемки, камеры, все мелкое. Я думала: Боже, как он это делает, — вспоминает девушка.

Самым сложным процессом создания дрона девушка считает прошивку — настройку через компьютер. В зависимости от типа платы и производителей следует использовать две программы.

Первая — настраивает моторы, вторая — все остальное. Прошивка настраивает взаимодействие между всеми компонентами дрона. Когда устройство физически собрано, а электрический ток подан, они еще не знают, как сотрудничать.

— Я ничего нового не придумала, пользуюсь тем, что сделали другие люди ко мне. Моя задача — просто подключить дрон к ноутбуку через кабель USB Type-C, запустить приложение, проверить все.

Затем следует проверить, чтобы не было неисправностей, и после этого прошивка завершается. Потом нужно физически проверять сам дрон, подсоединять к пульту, к очкам или к экрану, запустить и посмотреть, фактически ли все работает: хорошее изображение или ровно он летит.

Один стандартный дрон-камикадзе можно собрать за два часа. Но настройки, прошивки и другие процессы занимают дополнительное время. Однако, несмотря на это, Виолетта изготавливает два дрона в день.

Готовые дроны девушка передает подразделениям, где служат двое родных братьев и отец. Она проверяет БПЛА со своей стороны, а затем военные меняют определенные настройки под себя.

Некачественные дроны, собранные волонтерами — как этого избежать

Военные неоднократно жалуются на нерабочие БПЛА, собранные волонтерами, которые приходится дорабатывать. Но Виолетта объясняет, что чаще всего проблема в дешевых и некачественных запчастях, которые потом приходится менять:

— Из того, что я видела в интернете, сборщики экономят на деталях, и дрон, который во время проверки летает по квартире, не улетит на большое расстояние, потому что не хватит дальности связи. Проблемы могут быть связаны с отсутствием проверки, так как может возникнуть какая-то неожиданная штука.

Для начала, перед прошивкой, девушка всегда проверяю беспилотник смоукстопером — это устройство, которое подключается между дроном и аккумулятором как переходник, показывает, нет ли коротких замыканий или перепадов напряжения.

Если такое происходит, то означает брак, некачественную пайку или замыкание контактов. Так можно избежать поставок на фронт некачественных дронов и доработать технические проблемы.

А может ли каждый присоединиться к сбору дронов? Виолетта уверена: особого образования для этого не нужно. Но если нет времени и возможности, можно помочь с помощью 3D-принтера, печатающего детали для БпЛА:

— Много полезных вещей для военных можно печатать: сбросы для дронов, крепеж для антенн, ножки для бомберов, взлетные платформы и т.д. У меня сосед хотел заняться 3D-печатью и постоянно спрашивал, нужно ли что-нибудь для войска. Он как раз купил принтер, когда я начала собирать дроны.

Подробнее о характеристиках FVP-дронов мы рассказывали раньше.

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