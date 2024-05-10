Война в Украине

Дроны на фронт, не выходя из дома. Как девушка из Черновцов делает беспилотники своими руками

Ирина Танасийчук, редактор сайта 10 мая 2024, 18:00
бпла
Фото: Facebook

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