Дрони на фронт, не виходячи з дому. Як дівчина з Чернівців виготовляє безпілотники своїми руками

Віолетта Олійник із Чернівців своїми руками збирає БпЛА для українських військових. Дівчина пройшла спеціалізовані онлайн-курси, де і навчилася цієї справи.

В інтерв’ю виданню Фокус Віолетта розповіла, з чого почати виробництво дронів, які інструменти й деталі потрібні, які виникають проблеми під час збирання та як їх вирішити.

Як навчитися збирати БпЛА та скільки це коштує

За словами Віолетти, є багато курсів, де можна повноцінно навчитися збирати дрони. На одному з таких вона і стала фахівчинею у цій справі. Але щоб зібрати сам пристрій, потрібно закупити низку деталей для нього.

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Найпростіший дрон із ненайдорожчих деталей буде коштувати приблизно 12 тисяч гривень без акумулятора. Для самої роботи потрібно купити паяльник, який регулює температуру для кожної плати. Коштує він приблизно 2 тисячі гривень. Ще треба припій і флюс.

Тобто, вкластися в 15-20 тисяч гривень для виробництва першого дрона — цілком можливо, підсумовує дівчина. Загалом розхідників іде небагато здебільшого витрати займають саме деталі для дрона.

Собівартість найменшого БпЛА — приблизно 17 000 гривень разом з акумулятором. Акумулятор коштує 3200 гривень, а без нього деталі обходяться десь у 13 000 гривень.

— У мене немає потреби рахувати, бо не продаю дрони. Вісімка-бомбер раніше коштував приблизно 35 500 грн. Дрон камікадзе — 23 000 грн, — додає Віолетта.

Що потрібно мати, аби зібрати дрон

Віолетта каже, що дефіцит деталей для дронів відчувся хіба що під час блокування кордону з Польщею. Але наразі багато українських підприємців закуповують деталі з Китаю, тож дістати запчастини для безпілотників стало легше.

— Узагалі бажано купувати деталі в Україні, якщо їх виробляють тут. Зараз уже почали з’являтися деякі деталі українського виробництва, за ціною вони можуть бути такими ж, як і китайські, можливо, трошки дорожчі. Усе ж підтримуйте українську економіку. До того ж не потрібно довго чекати, бо ти купуєш в Україні, — радить дівчина.

Деталі неукраїнського походження краще купувати в Китаї, бо виходить дешевше. Українських деталей не так багато, є лише два-три виробники плат.

Віолетта знає одного виробника плат для радіокерування. З того, що вона чула, вони замовляються на китайських заводах, але під характеристики, які потрібні для українських бойових дронів, бо китайські деталі проектувалися для спортивних.

Завдяки тому, що раніше працювала ювеліром, дівчина має багато інструментів, які допомагають і при збиранні дронів. З додаткових інструментів, які можна використати, — екстрактор різьби. Він потрібен, коли стерлася різьба на гвинтику.

Акумуляторів для дронів є два типи — літій-іонні та літій-полімерні. Хтось бере якісь вживані, хтось — з електронних цигарок, хтось — від Samsung.

Найкращими вважаються елементи Molicel, вони мають найбільшу ємність, струмовіддачу та стабільність.

Віолетта також підкреслює, що дрони мають бути якісними, навіть якщо їхнє використання не буде довгостроковим:

— Часто помічала, коли люди думають: якщо щось йде на фронт, то воно не повинно бути дуже якісним, бо згорить або прилетить ракета й знищить. Так само і з дронами — ніби він одноразовий і не потрібно ставити дорогі елементи.

А насправді це дуже важливо, тому що FPV-дрон переважно запускають за першою лінією фронту. Твій дрон летить із бомбою над головами побратимів, які сидять на першій лінії в окопах. Дуже важливо, щоб долетів до ворога, а не впав на них. Тому не треба економити, — впевнена вона.

Процес створення БпЛА та складнощі процесу

До того, як збирати дрони, Віолетта вміла перепаювати розетки. Навчалася в художньому училищі на художній обробці скла у Львові, робила вітражі. Робота дуже нагадує виготовлення дронів.

— Сам ідея збирання дронів мене лякала, тому що бачила, як мій брат збирає БПЛА літачкового типу, і там теж були дуже маленькі мікросхемки, камери, усе дрібне. Я думала: Боже, як він це робить, — згадує дівчина.

Найскладнішим процесом створення дрона дівчина вважає прошивку — налаштування через комп’ютер. Залежно від типу плати й виробників потрібно використати дві програми.

Перша — налаштовує мотори, друга — усе інше. Прошивка налаштовує взаємодію між усіма компонентами дрона. Коли пристрій фізично зібраний, а електричний струм поданий, вони ще не знають, як співпрацювати.

— Я нічого нового не придумала, користуюся тим, що зробили інші люди до мене. Моє завдання — просто під’єднати дрон до ноутбука через кабель USB Type-C, запустити програму, перевірити все.

Потім потрібно перевірити, щоб не було несправностей, і після цього прошивка завершується. Згодом потрібно фізично перевіряти сам дрон, під’єднувати до пульта, до окулярів або до екрана, запустити й подивитися, чи фактично все працює: чи хороше зображення, чи рівно він летить.

Один стандартний дрон-камікадзе можна зібрати за дві години. Але налаштування, прошивка та інші процеси займають додатковий час. Однак попри це Віолетта виготовляє два дрони за день.

Готові дрони дівчина передає підрозділам, де служать двоє рідних братів та батько. Вона перевіряє БпЛА зі свого боку, а потім військові змінюють певні налаштування під себе.

Неякісні дрони, зібрані волонтерами — як цього уникнути

Військові неодноразово скаржаться на неробочі БПЛА, зібрані волонтерами, які їм доводиться доробляти. Але Віолетта пояснює, що найчастіше проблема в дешевих та неякісних запчастинах, які потім доводиться змінювати:

— З того, що я бачила в інтернеті, збиральники економлять на деталях, і дрон, який під час перевірки літає по квартирі, не полетить на велику відстань, бо не вистачить дальності зв’язку. Проблеми можуть також бути пов’язані з відсутністю перевірки, бо може виникнути якась несподівана штука.

Для початку, перед прошивкою, дівчина завжди перевіряю безпілотник “смоукстопером” — це пристрій, який підключається між дроном і акумулятором як перехідник, показує, чи немає коротких замикань або перепадів напруги.

Якщо таке відбувається, то означає брак, неякісну пайку або замкнення контактів. Так можна уникнути постачання на фронт неякісних дронів та допрацювати технічні проблеми.

А чи кожен може долучитися до збирання дронів? Віолета впевнена: особливої освіти для цього не потрібно. Але якщо немає часу та можливості, можна допомогти за допомогою 3D-принтеру, який друкує деталі для БпЛА:

— Багато корисних речей для військових можна друкувати: скиди для дронів, кріплення для антен, ніжки для бомберів, злітні платформи тощо. У мене сусід хотів зайнятися 3D-друком і постійно запитував, чи треба щось для війська. Він якраз купив принтер, коли я почала збирати дрони.

Докладніше про характеристики FVP-дронів ми розповідали раніше.

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