Российские военные не перестают обстреливать Украину. Они наносят разрушительные удары по разным областям нашей страны. Мы расскажем о последствиях обстрела Украины в ночь на 15 июня 2023 года.

Взрывы в Кривом Роге в ночь на 15 июня 2023: что известно

Всего несколько дней назад враг нанес удар по пятиэтажке в Кривом Роге. Сегодня ночью оккупанты снова целились по городу. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

— На предприятиях загорелись пожары, которые спасатели уже погасили. Есть существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. Одну ракету наша ПВО сбила, обломки повредили авто, — сказал Лысак.

Сейчас также смотрят

Он добавил, что военные Воздушного командования Восток уничтожили в небе над регионом все пять ударных дронов типа Shahed-131/136.

Обстрел Кривого Рога 15 июня 2023 года: фото

Неспокойная ночь в нескольких регионах: последствия обстрела Украины 15 июня / 3 Фотографии

Взрывы в Одессе в ночь на 15 июня 2023: что известно

В Одесской ОВА сообщили, что ночью враг атаковал беспилотниками Юг Украины. Работали силы противовоздушной обороны.

Взрывы в Харькове в ночь на 15 июня 2023: что известно

Начальник Харьковской ОВА сообщил, что ночью враг совершил очередную атаку с помощью дронов-камикадзе Shahed.

Два дрона, двигавшиеся в направлении Харькова, были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано.

За сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Лозовского районов области.

Вчера утром произошел ракетный обстрел с. Степное Лозовского района. Повреждены провода линии электропередач. К счастью без пострадавших и масштабных разрушений.

Работа ПВО в ночь на 15 июня 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами Shahed-136/131.

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные — попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.

Беспилотники противник запускал с северного и южного направлений.

Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Юг и Восток.

Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.

Ни дня в Украине не проходит без вражеских обстрелов. Вчера оккупанты нанесли удар по Одессе, в городе объявили день траура по погибшим. О подробностях обстрела читай по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Сергей Лысак