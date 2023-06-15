Неспокойная ночь в нескольких регионах: последствия обстрела Украины 15 июня

Российские военные не перестают обстреливать Украину. Они наносят разрушительные удары по разным областям нашей страны. Мы расскажем о последствиях обстрела Украины в ночь на 15 июня 2023 года.
Всего несколько дней назад враг нанес удар по пятиэтажке в Кривом Роге. Сегодня ночью оккупанты снова целились по городу. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что россияне попали по двум промышленным предприятиям. Ранение получил 38-летний мужчина, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести.
— На предприятиях загорелись пожары, которые спасатели уже погасили. Есть существенные разрушения производственных сооружений, разбиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. Одну ракету наша ПВО сбила, обломки повредили авто, — сказал Лысак.
Он добавил, что военные Воздушного командования Восток уничтожили в небе над регионом все пять ударных дронов типа Shahed-131/136.
Он добавил, что военные Воздушного командования Восток уничтожили в небе над регионом все пять ударных дронов типа Shahed-131/136.
В Одесской ОВА сообщили, что ночью враг атаковал беспилотниками Юг Украины. Работали силы противовоздушной обороны.
Начальник Харьковской ОВА сообщил, что ночью враг совершил очередную атаку с помощью дронов-камикадзе Shahed.
Два дрона, двигавшиеся в направлении Харькова, были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано.
Два дрона, двигавшиеся в направлении Харькова, были сбиты силами ПВО над Харьковским районом. Попаданий в Харькове и области ночью не зафиксировано.
За сутки враг из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Лозовского районов области.
Вчера утром произошел ракетный обстрел с. Степное Лозовского района. Повреждены провода линии электропередач. К счастью без пострадавших и масштабных разрушений.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами Shahed-136/131.
Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные — попали в промышленные объекты в Днепропетровской области.
Беспилотники противник запускал с северного и южного направлений.
Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Юг и Восток.
Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований Юг и Восток.
Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, осуществлявший воздушную разведку на восточном направлении.
Ни дня в Украине не проходит без вражеских обстрелов. Вчера оккупанты нанесли удар по Одессе, в городе объявили день траура по погибшим. О подробностях обстрела читай по ссылке.
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Фото: Сергей Лысак