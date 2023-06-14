Российские военные не прекращают обстрелы Украины. Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Одессе, об этом сообщили в ОК Юг.

Взрывы в Одессе в ночь на 14 июня: что известно

Оккупанты направили на Одессу четыре ракеты типа Калибр из Черного моря. По предварительной информации, две ракеты удалось сбить. Загорелся пожар в районе одного из бизнес-центров. Взрывной волной также повреждены учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек.

Также зафиксировано попадание в складское помещение торговой сети, что повлекло за собой разрушение в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.

Сейчас также смотрят

Три сотрудника состава погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.

Взрывы в Одессе в ночь на 14 июня: фото

В очередной раз обстреляли и забрали жизни мирных людей: последствия ракетного удара по Одессе 14 июня / 7 Фотографий

Кроме жилого дома и бизнес-центра, повреждены политехнический университет и церковь УПЦ. Фото предоставила журналистка программы Вікна-новини Александра Ченкова.

В очередной раз обстреляли и забрали жизни мирных людей: последствия ракетного удара по Одессе 14 июня / 4 Фотографии

Российские военные продолжают обстреливать Херсонскую область. Вчера оккупанты обстреляли Белозерку и попали во двор церкви. О последствиях попадания читай по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!