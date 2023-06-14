В очередной раз обстреляли и забрали жизни мирных людей: последствия ракетного удара по Одессе 14 июня

Российские военные не прекращают обстрелы Украины. Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Одессе, об этом сообщили в ОК Юг.
Оккупанты направили на Одессу четыре ракеты типа Калибр из Черного моря. По предварительной информации, две ракеты удалось сбить. Загорелся пожар в районе одного из бизнес-центров. Взрывной волной также повреждены учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек.
Также зафиксировано попадание в складское помещение торговой сети, что повлекло за собой разрушение в 1000 кв. м и пожар на площади 400 кв. м.
Три сотрудника состава погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.
Три сотрудника состава погибли, семь получили ранения. Продолжается разбор завалов, под ними могут находиться люди.
Кроме жилого дома и бизнес-центра, повреждены политехнический университет и церковь УПЦ. Фото предоставила журналистка программы Вікна-новини Александра Ченкова.
Российские военные продолжают обстреливать Херсонскую область. Вчера оккупанты обстреляли Белозерку и попали во двор церкви. О последствиях попадания читай по ссылке.
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