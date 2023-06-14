Вчергове обстріляли та забрали життя мирних людей: наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня

Російські військові не припиняють обстріли України. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Одесі, про це повідомили в ОК Південь.
Окупанти спрямували на Одесу чотири ракети типу Калібр з Чорного моря. За попередньою інформацією, дві ракети вдалося збити. Зайнялася пожежа в районі одного з бізнес-центрів. Вибуховою хвилею також пошкоджено навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.
Також зафіксовано влучання у складське приміщення торговельної мережі, що спричинило руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.
Три співробітники складу загинули, сім отримали поранення. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.
Три співробітники складу загинули, сім отримали поранення. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.
Окрім житлового будинку та бізнес-центру, пошкоджено політехнічний університет та церкву УПЦ. Фото надала журналістка програми Вікна-новини Олександра Ченкова.
Російські військові продовжують обстрілювати Херсонщину. Вчора окупанти обстріляли Білозерку та влучили у подвір’я церкви. Про наслідки влучання читай за посиланням.
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