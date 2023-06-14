Російські військові не припиняють обстріли України. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Одесі, про це повідомили в ОК Південь.

Вибухи в Одесі в ніч проти 14 червня: що відомо

Окупанти спрямували на Одесу чотири ракети типу Калібр з Чорного моря. За попередньою інформацією, дві ракети вдалося збити. Зайнялася пожежа в районі одного з бізнес-центрів. Вибуховою хвилею також пошкоджено навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

Також зафіксовано влучання у складське приміщення торговельної мережі, що спричинило руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Зараз також дивляться

Три співробітники складу загинули, сім отримали поранення. Триває розбір завалів, під ними можуть бути люди.

Вибухи в Одесі у ніч проти 14 червня: фото

Вчергове обстріляли та забрали життя мирних людей: наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня / 7 Фотографій

Окрім житлового будинку та бізнес-центру, пошкоджено політехнічний університет та церкву УПЦ. Фото надала журналістка програми Вікна-новини Олександра Ченкова.

Вчергове обстріляли та забрали життя мирних людей: наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня / 4 Фотографії

Російські військові продовжують обстрілювати Херсонщину. Вчора окупанти обстріляли Білозерку та влучили у подвір’я церкви. Про наслідки влучання читай за посиланням.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!