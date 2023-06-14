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Вчергове обстріляли та забрали життя мирних людей: наслідки ракетного удару по Одесі 14 червня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2023, 08:45
Вибухи в Одесі сьогодні 14.06.2023: що відомо про вибухи та наслідки
Фото: Facebook

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