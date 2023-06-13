Війна в Україні

Влучили у подвір‘я церкви та вбили священника! Російські окупанти обстріляли Білозерку — наслідки

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Червня 2023, 14:22
Білозерка

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