Поки з уст московських попів лунають заяви про нібито утиск релігійних конфесій, російські військові власними руками продовжують вбивати мирне населення в Україні, зокрема й священнослужителів.

Сьогодні, 13 червня, окупанти з артилерії обстріляли Білозерку Херсонської області. Їхні снаряди поцілили у подвір‘я церкви та вбили священника.

Загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка, — повідомляє голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

У Херсонській обласній прокуратурі повідомляють, що окупанти здійснили артобстріл близько 11:40. Поранену жінку вже госпіталізували, але кількість травмованих поки уточнюється.

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Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено чотири житлові будинки, пошту, адміністративні будівлі, центральну площу та обʼєкти критичної інфраструктури.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Влучили у подвір‘я церкви та вбили священника! Російські окупанти обстріляли Білозерку — наслідки / 3 Фотографії

Також росіяни продовжують добивати обласний центр та стріляють у спини людей. Читай про останні новини з Херсона та області.

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Фото: Андрій Єрмак та Херсонська обласна прокуратура