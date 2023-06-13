“Високоточною” ракетою по п’ятиповерхівці! Наслідки масованої атаки на Кривий Ріг 13 червня

Сьогодні вночі в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Російські військові продовжують тероризувати мирне населення та обстрілювати різні міста України.

У ніч проти 13 червня 2023 року Росія запустила по Україні ракети та дрони. Ми розповімо про вибухи у Кривому Розі сьогодні вночі.

Вибухи у Кривому Розі в ніч проти 13 червня 2023: що відомо

Очільник міста Олександр Вілкул повідомив, що “високоточні” ракети влучили у кілька мирних об’єктів у різних частинах міста, зокрема у п’ятиповерховий будинок. На місце влучання виїхали всі служби.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів про подробиці нічної масованої атаки на Кривий Ріг, внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Оновлено 09:30. За словами Олександра Вілкула, вже відомо про шістьох загиблих внаслідок обстрілу Кривого Рогу.

Оновлено 09:25. За даними Офісу генпрокурора, внаслідок нічної атаки на Кривий Ріг загинуло четверо людей.

— Три крилаті ракети збило Повітряне командування Схід, але маємо і влучання. Пошкоджені цивільні об’єкти. Понівечена п’ятиповерхівка. За попередньою інформацією, загинули троє мешканців. 25 людей поранені, з них 19 — у лікарні.

Горять квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив 700 кв. м. Його приборкують рятувальники. За словами Вілкула, під завалами, ймовірно, може перебувати семеро людей.

Троє постраждалих — на приватному підприємстві. Їх госпіталізували. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті шість легкових машин.

Ще четверо травмованих є на іншій локації, де зайнялися будівля та авто. Пожежу вже загасили.

Побите й автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі, — сказав Лисак.

Він додав, що ворог не полишає у спокої і Нікопольщину. Вночі обстріляв з важкої артилерії Покровську та Марганецьку громади.

Обстріл Кривого Рогу 13 червня 2023: фото

“Високоточною” ракетою по п’ятиповерхівці! Наслідки масованої атаки на Кривий Ріг 13 червня / 4 Фотографії

Реакція Володимира Зеленського на обстріл Кривого Рогу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий жорстокий масований обстріл росіян по мирних будівлях:

— Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть, — сказав Зеленський.

Російські військові щодня знищують українські населені пункти, б’ють по мирному населенню, вони навіть спричинили техногенну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС.

Утім, цим вони нашкодили і собі, а тепер готують чергову провокацію. У ГУР повідомили, що окупанти готують техногенну катастрофу у Криму. Детальніше читай за посиланням.

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Фото: Сергій Лисак