“Высокоточной” ракетой по пятиэтажке! Последствия массированной атаки на Кривой Рог 13 июня

Сегодня ночью в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Российские военные продолжают терроризировать мирное население и обстреливать разные города Украины.

В ночь на 13 июня 2023 года Россия запустила по Украине ракеты и дроны. Мы расскажем о взрывах в Кривом Роге сегодня ночью.

Взрывы в Кривом Роге в ночь на 13 июня 2023: что известно

Глава города Александр Вилкул сообщил, что “высокоточные” ракеты попали в несколько мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание. На место попадания выехали все службы.

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Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о подробностях ночной массированной атаки на Кривой Рог, в результате атаки есть погибшие и раненые.

Обновлено 09:30. По словам Александра Вилкула, уже известно о шести погибших в результате обстрела Кривого Рога.

Обновлено 09:25. По данным Офиса генпрокурора, в результате ночной атаки на Кривой Рог погибли четыре человека.

— Три крылатые ракеты сбило Воздушное командование Восток, но есть и попадание. Повреждены гражданские объекты. Побитая пятиэтажка. По предварительной информации, погибли три жителя. 25 человек ранены, из них 19 — в больнице.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 кв. м. По словам Вилкула, под завалами, вероятно, может оставаться семь человек.

Трое пострадавших — на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Побиты шесть легковых машин.

Еще четверо травмированных на другой локации, где загорелись здание и авто. Пожар уже потушили.

Побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении, — сказал Лысак.

Он добавил, что враг не оставляет в покое и Никопольский район. Ночью обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую общину.

Обстрел Кривого Рога 13 июня 2023 года: фото

“Высокоточной” ракетой по пятиэтажке! Последствия массированной атаки на Кривой Рог 13 июня / 4 Фотографии

Реакция Владимира Зеленского на обстрел Кривого Рога

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной жестокий массированный обстрел россиян по мирным зданиям:

— Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, раненные. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую ракету они будут отвечать, — сказал Зеленский.

Российские военные ежедневно уничтожают украинские населенные пункты, бьют по мирному населению, они даже повлекли за собой техногенную катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС.

Однако этим они навредили и себе, а теперь готовят очередную провокацию. В ГУР сообщили, что оккупанты готовят техногенную катастрофу в Крыму. Детальнее читай по ссылке.

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Фото: Сергей Лысак