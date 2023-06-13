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“Высокоточной” ракетой по пятиэтажке! Последствия массированной атаки на Кривой Рог 13 июня

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 июня 2023, 08:43
Вибухи у Кривому розі: що відомо на сьогодні 13.06.2023

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