Война в Украине

Ударили по двору церкви и убили священника! Российские оккупанты обстреляли Белозерку — последствия

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 июня 2023, 14:22
Білозерка

Больше новостей
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС
Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС
скручується листя у помідорів що робити
Кажется, с урожаем что-то не то! Почему скручиваются листья у помидоров и что делать в таком случае
Вибухи у Кривому розі: що відомо на сьогодні 13.06.2023
“Высокоточной” ракетой по пятиэтажке! Последствия массированной атаки на Кривой Рог 13 июня — обновлено
Історія ЛГБТ-родини з Києва - як дві лесбійки виховують дитину
“Невидимые” семьи — как ЛГБТ-пары воспитывают детей в Украине, несмотря на жесткие общественные стереотипы
Смотреть больше

Материалы по теме

Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС
Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС
Вибухи у Кривому розі: що відомо на сьогодні 13.06.2023
“Высокоточной” ракетой по пятиэтажке! Последствия массированной атаки на Кривой Рог 13 июня — обновлено
Маркус
Их заявления не имеют ничего общего с реальностью! Обращение Валерия Маркуса к украинцам по поводу российской ИПСО
контрнаступ ЗСУ
Контрнаступление началось? Список освобожденных ВСУ территорий

Видео
0:13:06
Західні ЗМІ нашкодили Україні: помилка висвітлення трагедії на ГЕС

Сознательно перекрутили события? Кулеба отреагировал на заголовки западных СМИ о подрыве россиянами Каховской ГЭС
0:03:29
Контрнаступ ЗСУ: подробиці запеклих боїв за Сторожове
Дом за домом вытесняли врага! Подробности ожесточенных боев за освобождение Сторожевого и Новодаровки
0:05:38
Останні новини з Херсону: росіяни намагаються добити місто
Россияне добивают город и стреляют в спины людей. Последние новости из Херсона и области
Карта бойових дій в Україні
Российский Аллигатор больше не летает: карта боевых действий в Украине 13 июня в режиме онлайн
0:02:09
Рембо
Стал примером для людей. Пес Рембо пережил ранения от обстрела и работает в Венгрии
0:04:03
Супруги из Днепра
Видели, как горел человек. Как супруги из Днепра приходят в себя после ракетного удара на АЗС
Баріастична операція: що це таке та як виконують
Бариатрическая хирургия — меняет жизнь к лучшему. Как лечат ожирение в медицинском центре Лелека
0:10:13
Евакуація з затопленої Херсонщини: історії людей та волонтерів
Вода прибывала прямо на глазах! Истории херсонцев, которые оказались в зоне затопления
0:01:22
Херсон сейчас
Когда-то здесь был город. Как выглядит затопленный Херсон сейчас — видео с дрона
Карта бойових дій в Україні 12.06.2023 онлайн
Украинский флаг уже над Благодатным, Макаровкой, Сторожевым, дальше — больше! Карта боевых действий в Украине 12 июня в режиме онлайн
Больше видео
Вибухи у Кривому розі: що відомо на сьогодні 13.06.2023
Читать дальше
“Высокоточной” ракетой по пятиэтажке! Последствия массированной атаки на Кривой Рог 13 июня — обновлено
Маркус
Читать дальше
Их заявления не имеют ничего общего с реальностью! Обращение Валерия Маркуса к украинцам по поводу российской ИПСО

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь