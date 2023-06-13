Пока из уст московских попов раздаются заявления о якобы притеснении религиозных конфессий, российские военные собственными руками продолжают убивать мирное население в Украине, в частности и священнослужителей.

Сегодня, 13 июня, оккупанты из артиллерии обстреляли Белозерку Херсонской области. Их снаряды попали во двор церкви и убили священника.

Погибшему было 72 года. Также ранения получила 76-летняя женщина, — говорит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Херсонской областной прокуратуре сообщают, что оккупанты совершили артобстрел около 11:40. Раненую женщину уже госпитализировали, но количество травмированных пока уточняется.

Сейчас также смотрят

В результате российского обстрела были повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ударили по двору церкви и убили священника! Российские оккупанты обстреляли Белозерку — последствия / 3 Фотографии

Также россияне продолжают добивать областной центр и стреляют в спины людей. Читай о последних новостях из Херсона и области.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Андрей Ермак и Херсонская областная прокуратура